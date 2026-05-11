Sono stati ultimati i lavori di ripristino della pavimentazione in via di Nizzano, a Impruneta. L'intervento ha riguardato in particolare il tratto con maggiore pendenza, dove è stata realizzata una pavimentazione ecocompatibile in terra stabilizzata, ottenuta mediante la miscelazione di inerti provenienti da cava o aggregati riciclati con i terreni presenti in loco.

Questa soluzione garantisce una superficie compatta e resistente, riducendo la formazione di buche e avvallamenti e assicurando al tempo stesso un drenaggio rapido ed efficace delle acque meteoriche.

"Si tratta di un intervento atteso da anni, reso complesso dalle caratteristiche morfologiche dell’area. Con questo lavoro l’Amministrazione ritiene di aver finalmente risolto una criticità storica per residenti e utenti della strada.", commentano il sindaco Riccardo Lazzerini e l'assessore Marco Canuti.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa