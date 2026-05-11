Intelligenza artificiale e lavoro: Adriano Fabris nominato nella Commissione Etica del Ministero del Lavoro

Il professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, è stato nominato componente della Commissione Etica dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali guidato da Marina Elvira Calderone.

La Commissione Etica avrà il compito di accompagnare e valutare le attività dell’Osservatorio, vigilando sugli aspetti etici legati all’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro, dalla tutela dei lavoratori alla trasparenza, fino al rispetto dei principi di inclusione e non discriminazione.

Fabris insegna Etica e deontologia dell'intelligenza artificiale all’Ateneo pisano ed è Direttore del Centro di ricerche e di servizi sulla comunicazione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (CICo). Presidente della Consulta Filosofica Italiana e Co-presidente dell’International Center of Studies on Contemporary Nihilism, dirige la rivista “Teoria” ed è fra i conduttori di “Ascolta si fa sera” su Radio1. La sua attività scientifica si concentra in particolare sull’etica delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano Digital Environment and Human Relations. Ethical Perspectives on AI Issues (Springer, 2024), Per un’ecologia dell’intelligenza artificiale (Castelvecchi) e La filosofia nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Come ci aiuta a vivere negli ambienti digitali (Carocci, 2025).

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate