L'Officina di via dell’Arco cresce: la rassegna teatrale si espande in Valdera tra Ponsacco e Calcinaia

L'Officina di via dell'Arco, la Rassegna di Teatro 'Tout public', quest'anno alla VI edizione, cresce e si trasforma: Ponsacco che è il Comune da cui tutto è nato, ospiterà gli spettacoli nella Piazza San Giovanni, visto che la Via dell'Arco e il Corso Matteotti non sono più sufficienti ad accogliere il grande pubblico di grandi e piccini che in questi anni è cresciuto in modo esponenziale.

Una Direzione artistica attenta e sensibile, la bellezza del Teatro che le Compagnie hanno portato in scena, lo spirito del progetto che promuove la cultura attraverso il Teatro, tra le case e le 'rughe' del centro storico, con i bambini e adulti, creando un senso di socializzazione e divertimento all’insegna della gentilezza, della fantasia e del dialogo culturale, sono tutti elementi che hanno fatto dell'OFFICINA un appuntamento atteso con entusiasmo e curiosità.

Dal 2026 L'Officina , si sviluppa come progetto esteso anche alle scuole nel territorio della Valdera: la VI edizione infatti coinvolgerà anche il Comune di Calcinaia, che aprirà la Rassegna il 28 Maggio con due repliche di “Cappuccetto Rosso, Nodino e la danza sciolta” con la Compagnia Semi Volanti. Questi due spettacoli fanno anche parte del progetto dell'Offerta formativa dell'I.C M.L. King.

Il calendario prosegue con “Le penne dell'Orco” con Il Teatro delle dodici lune il 12 Giugno: lo spettacolo di burattini e di attore di Italo Pecoretti, comico, sorprendente, con un ritmo incalzante e coinvolgente. Il 19 di Giugno è la volta di “Hansel & Gretel” della Compagnia L'ultima Fila: per la prima volta a Ponsacco, uno spettacolo di Maschera e Teatro di figura, poetico, surreale, una fiaba per occhi curiosi e cuori profondi.

La rassegna termina con l'ultimo appuntamento di venerdì 26 Giugno, a “Lo spazio dei Semi” a Ponsacco con “Osvaldo e Zeppo & C.” Compagnia Semi Volanti: tornano i due burattini stranulati con una piece che accoglierà bambine e bambini in un divertente laboratorio di improvvisazione dei burattini.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. L'Officina di Via dell'Arco, a cura della Compagnia Semi Volanti, con la Direzione artistica di Eva Malacarne, è realizzata grazie al sostegno dei Comuni di Ponsacco e di Calcinaia e al contributo di Banca popolare di Lajatico e Buffetti di Giani Mila a Ponsacco.

"L'Officina è stato un “desiderio e una urgenza”, trasformato in sogno e realtà e grazie a un lavoro condiviso negli anni con Artiste e Artisti, volontari/e, Tecnici, sostenitori e alla meravigliosa accoglienza del pubblico che ci dà energia e motivazione. Sono felice di portare con la mia Compagnia, un contributo di cultura e gentilezza in questi anni così violenti e difficili da comprendere. Quindi con orgoglio e umiltà, invito il gentil pubblico di bambini e bambine che parton da 1 per arrivare ai 120 anni, a venire ai fantastici spettacoli dell'Officina di Via dell'Arco per divertirsi, stare insieme e lasciarsi trasportare nel mondo colorato e poetico dell'immaginario. W il Teatro!", ha dichiarato Eva Malacarne Direttrice Artistica Compagnia Semi Volanti

"L’Officina di Via dell’Arco è diventata negli anni un appuntamento riconoscibile e atteso, capace di portare il teatro tra le persone, nel cuore della città, coinvolgendo bambini, famiglie e comunità. La crescita della rassegna e il trasferimento degli spettacoli in piazza San Giovanni raccontano il valore di un progetto che ha saputo costruire partecipazione, socialità e attenzione alla cultura per tutte le età. Crediamo molto in iniziative come questa, che uniscono qualità artistica, educazione e condivisione, creando occasioni di incontro e di scoperta attraverso il linguaggio del teatro", ha dichiarato Chiara Calderani, assessore alla Cultura e Pubblica istruzione del Comune di Ponsacco.

"Portare il teatro all’interno dell’offerta formativa significa offrire alle bambine e ai bambini un’esperienza educativa che va oltre la didattica tradizionale. Spettacoli come questo permettono di affrontare, con un linguaggio accessibile e coinvolgente, temi importanti come il rispetto delle differenze, l’amicizia e la crescita personale. È un’occasione preziosa per stimolare curiosità, emozioni e riflessione, contribuendo allo sviluppo di una maggiore consapevolezza e sensibilità fin dai primi anni di scuola”, dichiara Erika Biagetti, Assessora all’Istruzione Comune di Calcinaia

"Il teatro, soprattutto quando rivolto ai più piccoli, è uno strumento straordinario per avvicinare le nuove generazioni alla cultura attraverso l’immaginazione e la

partecipazione. Questo spettacolo unisce qualità artistica e capacità narrativa, offrendo un’esperienza capace di coinvolgere e lasciare un segno. Inserirlo all’interno del percorso educativo significa anche costruire un legame tra scuola e cultura, creando occasioni di crescita condivisa che arricchiscono l’intera comunità", così Giulia Guelfi, Assessora alla Cultura Comune di Calcinaia

Fonte: Ufficio Stampa