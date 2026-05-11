Montagnana, ok a 150mila euro per la messa in sicurezza di via Volterrana

La Giunta comunale di Montespertoli, riunita giovedì scorso, ha approvato all'unanimità il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza stradale nel centro abitato di Montagnana, lungo via Volterrana Nord (SP4). L'opera, dal valore complessivo di 150.000 euro, segna un passaggio decisivo per una delle frazioni più trafficate del territorio comunale, attraversata quotidianamente dal traffico della strada provinciale.

L'intervento è cofinanziato dalla Regione Toscana, che ha assegnato al Comune un contributo di 50.000 euro nell'ambito del bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale. I restanti 100.000 euro sono stati reperiti dall'Amministrazione tramite avanzo vincolato derivante da oneri di urbanizzazione, grazie alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 29 aprile.

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione dei marciapiedi nel tratto presso l’ufficio postale e in quello di fronte al circolo ARCI, con pavimentazione in masselli autobloccanti. I marciapiedi saranno dotati di canalette per la raccolta delle acque meteoriche e la strada avrà caditoie “a bocca di lupo”. Per quanto concerne la segnaletica, saranno rifatte le strisce pedonali di attraversamento e saranno installati due “velocheck” per segnalare le velocità dei mezzi oltre il limite segnalato. Infine, saranno illuminati con portali luminosi gli attraversamenti pedonali nell’area oggetto di intervento, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni in transito.

Il cronoprogramma fissa l'avvio dei lavori entro fine luglio e la conclusione entro fine novembre, per una durata complessiva del cantiere di 17 settimane.

"Con questa delibera manteniamo un impegno preciso preso con i cittadini di Montagnana – dichiara Marco Pierini, Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici –. Via Volterrana è un asse strategico, ma anche un punto delicato per chi attraversa il centro abitato a piedi. Restituiamo alla frazione marciapiedi adeguati, una viabilità più ordinata e un livello di sicurezza all'altezza delle aspettative dei residenti. Integrando la somma messa a disposizione dalla Regione Toscana con risorse del Comune, stiamo predisponendo un investimento che conferma l'attenzione di questa Amministrazione verso le frazioni e verso una mobilità più sicura per chi vive nei centri abitati lungo le strade provinciali".

L'intervento si inserisce nella più ampia strategia dell'Amministrazione per la riduzione dell'incidentalità stradale messa in atto da anni, in coerenza con gli obiettivi europei, nazionali e regionali contenuti nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) della Regione Toscana.

Per tutta la durata del cantiere le fermate del TPL di Autolinee Toscane che servono il centro abitato di Montagnana saranno temporaneamente spostate in posizioni provvisorie, che verranno comunicate ai cittadini con apposita segnaletica e avvisi pubblici. Nell'ambito dei lavori saranno inoltre rifatti il basamento della fermata e la pensilina, restituendo alla frazione una piazzola di sosta nuova, sicura e a norma.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa