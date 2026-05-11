Montespertoli invita a destinare il 5×1000 al Comune per sostenere progetti sociali e inclusione

In vista della prossima dichiarazione dei redditi, il Comune di Montespertoli rivolge a tutte le cittadine e i cittadini un invito chiaro: devolvere il proprio 5×1000 al Comune di Montespertoli.

Basta una firma nell'apposito riquadro dedicato al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, indicando Montespertoli. È un gesto gratuito, che non aumenta le tasse di un solo euro, ma che permette di far restare sul territorio una quota delle imposte che lo Stato già preleva, trasformandole in servizi e progetti per la comunità.

"Il 5×1000 non è una voce contabile: è una scelta dei cittadini e delle cittadine. E la scelta dell'Amministrazione è altrettanto netta: reinvestire quelle risorse in progetti che rendono Montespertoli più giusta, più accessibile, più solidale", evidenzia l'Assessora al sociale, Ottavia Viti.

Le somme del 5×1000 destinate al Comune si traducono in interventi concreti a sostegno dei diritti, dell'inclusione e della partecipazione delle persone più fragili. Un esempio è il progetto socio-educativo "Incontriamoci al Parco", promosso dalla Confraternita di Misericordia di Montespertoli e sostenuto dall'Amministrazione proprio grazie alle risorse del 5×1000. Il progetto è rivolto a bambini, adolescenti e adulti con disabilità e mira a promuovere socializzazione, relazioni e partecipazione attiva in gruppi misti, insieme a persone normodotate. Sono previsti laboratori artistico-creativi e laboratori di circo, pensati come strumenti educativi e sociali capaci di rafforzare competenze relazionali, autostima e autonomia, con un'attenzione specifica al coinvolgimento delle famiglie.

In un contesto in cui troppo spesso la disabilità viene confinata ai margini, Montespertoli sceglie di investire su interventi che costruiscono comunità: spazi dove l'incontro non è un'eccezione, ma una pratica quotidiana; dove l'autonomia non è uno slogan, ma un obiettivo concreto; dove l'inclusione non è delegata, ma messa al centro delle politiche pubbliche. Il sostegno al progetto si inserisce nel quadro delle politiche comunali a favore della disabilità e dell'inclusione sociale, confermando la volontà di trasformare le risorse disponibili in opportunità educative e sociali per le persone più fragili e, di conseguenza, per il benessere complessivo della comunità.

I contributi vengono erogati secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi, a seguito della presentazione della documentazione e del rendiconto delle spese sostenute. Con scelte come questa, il Comune di Montespertoli rafforza la collaborazione con il volontariato e con il Terzo Settore, riconoscendo che senza una rete forte e radicata – fatta di competenze, presenza e cura – non esiste coesione sociale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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