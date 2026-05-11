Montopoli diventa il borgo del vino con 'Vinopoli'

Per un giorno Montopoli diventerà a tutti gli effetti il borgo del vino con il debutto di “Vinopoli”, la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa e Centro Commerciale Naturale di Montopoli Valdarno, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno, il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, in occasione della Giornata della Ristorazione organizzata da Fipe-Confcommercio a livello nazionale.

Sabato 16 maggio, a partire dalle 17 fino alla mezzanotte, il vino sarà il protagonista assoluto e indiscusso della rassegna che ospiterà cantine, aziende vitivinicole del territorio e produttori selezionati, attraverso degustazioni, racconti e percorsi sensoriali ideati per valorizzare la cultura enologica locale e toscana. Accanto ai calici, spazio anche ai prodotti tipici del territorio, con stand dedicati alle eccellenze gastronomici e ai sapori della tradizione.

“Per noi è un grande piacere presentare Vinopoli - commentano la sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini e l’assessore Marzio Gabbanini – grazie al Ccn e Confcommercio, anche per il bel clima di sinergia e collaborazione che si respira tra le attività. Un’iniziativa nuova ma naturale per Montopoli, perché siamo terra di gusto, di sapori e di vino, un modo per premiare un prodotto del territorio. L’augurio è che possa diventare un appuntamento fisso. Come amministrazione abbiamo un obiettivo chiaro: proseguire a valorizzare i nostri prodotti tipici e le nostre ricchezze”.

“Un'iniziativa che non sarebbe stata possibile senza le idee e l'impegno di un Centro Commerciale Naturale sempre pronto a mettersi in gioco anche con nuove iniziative, Vinopoli è una manifestazione che mette veramente in luce le potenzialità e le eccellenze di questo territorio” le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Non possiamo che fare i nostri complimenti all'amministrazione comunale per l'attenzione nei confronti nel territorio e a Confcommercio per il costante impegno: quando si lavora in squadra arrivano grandi risultati e manifestazioni di qualità che valorizzano le nostre eccellenze enogastronomiche e promuovono il territorio, proprio come Vinopoli” afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Luca Marianelli, presente alla presentazione di Vinopoli con la vicepresidente del Ccn Virginia Prisco.

“Un evento costruito passo dopo passo che puntiamo a far diventare un caposaldo tra i tanti appuntamenti che organizziamo in questo territorio, Vinopoli farà parte degli appuntamenti della Giornata della Ristorazione organizzata da Fipe-Confcommercio a livello nazionale” spiegano il coordinatore sindacale e la referente territoriale di Confcommercio Pisa, Luca Favilli ed Elisabetta Pasquinucci.

"La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest sostiene con convinzione Vinopoli, un’iniziativa che sposa pienamente il nostro obiettivo di valorizzazione del tessuto territoriale. Abbiamo ritenuto importante dare un supporto a questo progetto perché permette di mettere in rete le eccellenze enogastronomiche con la vitalità del centro storico di Montopoli. Crediamo che la collaborazione tra enti e associazioni sia lo strumento più efficace per offrire opportunità concrete di visibilità alle nostre imprese e al territorio” dichiara il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Il percorso di Vinopoli parte da via San Giovanni, dove ogni partecipante potrà acquistare il proprio calice da degustazione con tasca porta-calice e passeggiare gustando vini selezionati e prodotti tipici tra gli stand dislocati nelle strade e nelle piazze del centro storico: via San Giovanni, piazza della Pieve, via Santo Stefano, piazza Michele da Montopoli e via Guicciardini.

Lungo il percorso non mancheranno punti ristoro con prodotti locali e una ricca scelta tra taglieri, torte di riso e risotti (in omaggio al riso, il piatto della Giornata della Ristorazione 2026), panini, lo speciale Panino Vinopoli con salsiccia grigliata sfumata al vino bianco, oltre ai gustosi menu proposti dai ristoranti del centro storico di Montopoli.

Accanto al gusto, Vinopoli proporrà anche un ricco programma musicale con esibizioni dal vivo: il dj set di Valentina Magozzi in via San Giovanni, la musica di Lorenzo Niccolini in piazza della Pieve e il duo Freddy Velas & The SilverTones in piazza Michele da Montopoli: un duo che si ispira alla tradizione del Doo Wop italo/americano, con una spruzzata di “Surf” ed un contorno di Jumpin’ Jive & 50's Rock'n'Roll. Dalle 20 la New Generation Street Band si scatenerà nelle strade di “Vinopoli” con una straordinaria performance musicale.

Durante la conferenza stampa la comandante della Polizia Locale Susanna Pisanò ha presentato il progetto Drive your life, un'iniziativa di prevenzione per invitare a bere consapevolmente. Vinopoli ospiterà un gazebo dove chi vorrà potrà sottoporsi in maniera gratuita e volontaria al test per misurare il proprio livello di alcool, con i kit monouso forniti dalla farmacia comunale di Montopoli.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

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