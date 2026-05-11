Nuovo consiglio comunale a Cerreto Guidi

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È convocato per Giovedì 14 maggio, alle ore 21,00 nel salone centrale del MU.ME.LOC, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1.     Comunicazioni del Sindaco;

2.     Variazione al Bilancio 2026-2028, al DUP 2026-2028 e alla Nota integrativa 2026 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2025;

3.     Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Italiano, di sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America;

4.     Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi su Via di Corliano.

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