Nuovo consiglio comunale a Cerreto Guidi

È convocato per Giovedì 14 maggio, alle ore 21,00 nel salone centrale del MU.ME.LOC, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Variazione al Bilancio 2026-2028, al DUP 2026-2028 e alla Nota integrativa 2026 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2025;
3. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Italiano, di sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America;
4. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi su Via di Corliano.
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