Nuovo Consiglio comunale a Montopoli: l'ordine del giorno

Il prossimo Consiglio Comunale a Montopoli si terrà questa sera, lunedì 11 maggio 2026 alle 21, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale.
Questo l'ordine del giorno:
1 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 13/04/2026
2 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 11/03/2026 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2025 - AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO ACCANTONATO PRESUNTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI”
3 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 25/03/2026 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028 - VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000”
4 CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE TRA I COMUNI DI SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL’ARNO, MONTOPOLI VAL D’ARNO E CASTELFRANCO DI SOTTO
5 ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER MONTOPOLI AD OGGETTO; "DISEGNO DI LEGGE A.S. 1715 IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DEPOSITATO AL SENATO DELLA REPUBBLICA"
6 MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER MONTOPOLI AD OGGETTO: "RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO DELLA FIGURA DEL CAREGIVER FAMILIARE"
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