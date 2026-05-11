Palio di Fucecchio 2026 su gonews.it: dirette, foto, video e molto altro!

La pista è pronta, il canape sta scendendo, tutta una città è in fermento. Il Palio di Fucecchio è dietro l'angolo, domenica 24 maggio l'evento torna a far battere i cuori di tutta la cittadina. Tornano gli appuntamenti speciali di gonews.it per raccontarvi le emozioni di un evento che fa tremare dodici contrade, migliaia di persone, un'intera comunità.

Con il fondamentale contributo dell'esperto di competizioni paliesche, Maurizio Ciampalini, vi sveliamo il calendario degli appuntamenti in video e sul nostro giornale online condotti da Gianmarco Lotti.

Lunedì 18 maggio alle 19 si terrà la prima diretta Facebook/YouTube di presentazione del Palio 2026.

Martedì 19 maggio sarà presentato il Cencio e gonews.it sarà a Fucecchio con foto e video dell'evento.

Mercoledì 20 maggio sarà il giorno dei cavalli: la tratta rivelerà chi avrà il cosiddetto 'bombolone' e chi rimarrà deluso, gonews.it vi racconterà tutto per filo e per segno.

Giovedì 21 maggio, dopo il sorteggio dei cavalli assegnati alle 12 contrade, una nuova diretta alle 19 Facebook/YouTube per analizzare il tutto e fare previsioni sui fantini.

Sabato 23 maggio nel pomeriggio - all'incirca tra le 15 e le 16 - ecco una nuova diretta Facebook/Youtube dopo le ultime prove in Buca d'Andrea e la scelta dei fantini da parte delle contrade.

Domenica 24 maggio Gianmarco Lotti e Margherita Cecchin saranno a Fucecchio per raccontare tutte le emozioni del Palio.

Infine il Processo al Palio, Lunedì 25 maggio (a meno di slittamenti del Palio), ancora una volta in diretta su Facebook/YouTube.

Tutte le dirette Facebook saranno a cura di Gianmarco Lotti con grande ospite, come detto, Maurizio Ciampalini. Saranno sulle pagine fFacebook del giornale e di Radio Lady. Si potrà commentare in diretta - sia su Fb sia su Youtube - e fare domande o commenti vari sul Palio 2026.

La Buca si scalda, e anche gonews!

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