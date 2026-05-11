Doppio appuntamento per il PMG: stand a Eco Vinci e Apericena con Nassim Honaryar

Nuovo appuntamento con gli Amici del Piccolo Museo del Giocattolo, la rubrica che presenta le iniziative dell'associazione PMG Piccolo Museo del Giocattolo, in via Piave 66 a Cerreto Guidi. Il PMG presenta un doppio appuntamento per il mese di maggio.

Si parte domenica 24 con uno stand in piazza a Eco Vinci Festival, dove l’associazione sarà presente con uno stand in cui autori e autrici presenteranno le loro opere e saranno disponibili per il firmacopie. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni per aderire all'associazione e sostenere le sue iniziative.

Il 29 maggio alle 20 ci sarà invece il consueto appuntamento con 'Apericena con Autrice'. Ospite della serata sarà Nassim Honaryar, che presenterà la sua graphic novel 'Ninna nanna a Teheran'. Inizio alle ore 20. Prenotazione obbligatoria al 347 4979742.

Chi è l'autrice

Nassim, nata nel 1976, è un'artista iraniana residente in Italia. Ha conseguito la laurea magistrale in Fumetto e Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna e si è formata anche all'Università di Arte e Architettura di Teheran in Arti Visive.

Attiva professionalmente dal 1995, ha collaborato con numerose realtà del graphic design tra Teheran e Bologna ed ha esposto le sue opere in diverse città italiane e internazionali, tra cui Roma, Milano, Londra e Belgrado.

Negli anni si è dedicata principalmente alla pittura e al fumetto. Il suo lavoro affronta temi legati alle emozioni, alla narrazione e alle problematiche sociali del suo Paese, con particolare attenzione al ruolo della donna nelle società islamiche.

Ha pubblicato la graphic novel 'Ninna nanna a Teheran', realizzata in collaborazione con Rizzoli e presentata alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, dove ha ricevuto un premio come miglior graphic novel.

Nel 2023 è stata selezionata per la Biennale di Londra e ha avviato una collaborazione con il fumettista Roberto Baldazzini e con la Gagliardi Gallery.

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