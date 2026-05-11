Pisa University Press 'in partenza' per il Salone Internazionale del Libro di Torino

Anche quest’anno Pisa University Press sarà tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino, giunto alla 28° edizione. Dal 14 al 18 maggio, la casa editrice dell'Università di Pisa sarà presente al Lingotto Fiere nello stand dell’Associazione University Press Italiane (n. G31, Padiglione 2), con il proprio catalogo e tutte le novità.

Inoltre, Pisa University Press partecipa da protagonista al ricco programma elaborato dalla Regione Toscana: il quartier generale sarà lo stand espositivo di 150 mq nel padiglione Oval del Lingotto Fiere, gestito in collaborazione con Toscana Libri.

Due gli appuntamenti da mettere in calendario. Venerdì 15 maggio alle ore 12,45, al Centro Congressi Sala Madrid, l’incontro “2 Giugno 1946. La voce delle donne, la scelta di un Paese” centrato sul libro curato dal prof. Saulle Panizza, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico dell’Università di Pisa e direttore del Cidic - Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, appena uscito per Pisa University Press. Interverranno: Annalisa Cuzzocrea, Cathy La Torre e Agnese Pini. Modera Gianna Fregonara.

Il 2 giugno del 1946 le donne hanno potuto esercitare il diritto di voto per la prima volta. Quel gesto, semplice ma rivoluzionario, ha segnato il loro ingresso pieno nella vita democratica del Paese. Non fu solo un momento decisivo della storia politica italiana, ma anche un passo fondamentale nel riconoscimento dei diritti, della partecipazione e dell’effettiva cittadinanza delle donne. L’elezione di alcune di esse nei consigli comunali e a sindache, e ancor più delle 21 Madri costituenti, segnò una svolta nella vita pubblica e istituzionale del Paese. A distanza di ottant’anni, in un contesto sempre più marcato da un accentuato astensionismo, l’equilibrio di genere, sia nella rappresentanza politica sia nella dimensione socio-economica, è ancora però lontano dall’essere raggiunto.

L’argomento verrà ulteriormente approfondito domenica 17 maggio, dalle 16 alle 17. allo stand della Regione Toscana, con l’incontro intitolato “2 Giugno 1946: il giorno che cambiò l'Italia”. Interverranno: Prof. Alessandro Simoncini, Università per Stranieri di Perugia, Prof.ssa Patrizia Gabrielli, Università degli Studi di Siena. Prof. Saulle Panizza, Università di Pisa- Modera l'incontro: Diletta Fallani (Presidente Commissione Cultura Regione Toscana).

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa