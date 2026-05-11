Pranzo di Solidarietà per la Fondazione Zia Caterina: appuntamento il 17 maggio a Bagno a Ripoli

Domenica 17 maggio 2026 alle Ore 13.00 presso la Fondazione Zia Caterina in Via di Belmonte 32, Bagno a Ripoli

Pranzo di Solidarietà organizzato nell’ambito della Festa annuale di Anima Firenze 2030. Un’occasione per stare insieme, condividere un bel pranzo e sostenere concretamente le attività della Fondazione Zia Caterina.

L’attività di Zia Caterina, che ormai svolge da molto tempo, è ben conosciuta. La Fondazione Zia Caterina nasce per offrire sostegno e vicinanza alle persone più fragili, con particolare attenzione ai bambini e alle loro famiglie, promuovendo iniziative solidali, servizi di accompagnamento e progetti di inclusione sul territorio.

Il Pranzo si svolgerà Domenica 17 maggio 2026 alle Ore 13.00 presso la Fondazione Zia Caterina in Via di Belmonte 32, Bagno a Ripoli. Parcheggio presso la Scuola Francesco Redi in Via di Belmonte, 40.

La giornata sarà allietata dalla voce di Lorenzo Andreaggi attore, cantante, registra e scrittore fiorentino, con alcune canzoni che hanno caratterizzato un secolo di musica fiorentina.

Il contributo/donazione è di 25 € e l’intero ricavato sarà devoluto alle attività della Fondazione.

Per confermare la presenza puoi inviare un messaggio per WhatsApp 338/2745257.