Premio Michele Mazzini, l'evento al teatro di Castelfiorentino

Un riconoscimento all’impegno scolastico, ma anche alle doti di umanità dimostrate nel corso dell’anno che sta per concludersi. Sono questi i titoli di merito per i quali viene assegnato ogni anno il premio “Michele Mazzini”, istituito da Mariella e Sergio Mazzini per ricordare nel modo migliore il figlio Michele, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1994, quando ormai mancavano pochi giorni agli esami di maturità.

Giunto quest’anno alla XXIX edizione, la cerimonia del Premio “Michele Mazzini” si svolgerà mercoledì mattina (ore 10.30) al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il riconoscimento sarà consegnato ad un alunno della scuola secondaria di 1° grado “Bacci-Ridolfi” che si è distinto per doti umane e impegno scolastico, ed è costituito da una pergamena, una targa e una borsa di studio per facilitare la prosecuzione degli studi.

Alla cerimonia di conferimento del premio interverranno la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi.

Nell’occasione sarà presentato il progetto di musica “Risvegli” in collaborazione con la Scuola di Musica Comunale. Gli alunni delle classi 3^A e 3^E della scuola “Bacci-Ridolfi” eseguiranno una serie di brani musicali.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa