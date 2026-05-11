Raccolta alimentare a Poggibonsi, quasi 5 tonnellate di solidarietà per le famiglie fragili

Quasi 5 tonnellate di solidarietà. Questo è il risultato poggibonsese della raccolta alimentare promossa sabato 9 maggio dalla Fondazione il Cuore di Scioglie nei punti vendita Unicoop Firenze. Una iniziativa realizzata in collaborazione con la Caritas Toscana e tantissime associazioni di volontariato del territorio che si è svolta anche a Poggibonsi nei punti vendita di via Trento e di Salceto.

“Anche in questa occasione c’è stata una bella partecipazione di cittadini e cittadine che hanno scelto di dare il loro contributo per aiutare le famiglie più fragili – dice la sindaca Susanna Cenni – Le raccolte alimentari sono uno strumento importante per aiutare le nostre associazioni ad aiutare, a loro volta, le persone in difficoltà. La conferma di tanta solidarietà è motivo d’orgoglio per tutti e tutte noi”.

Al termine della giornata sono state quasi 5 le tonnellate (per l’esattezza 4680 kg) di prodotti di prima necessità raccolti, alimentari e non. "Un ringraziamento particolare - dice l’assessora alla Coesione Sociale Enrica Borgianni - alle associazioni del territorio, con le decine di volontarie e volontari coinvolti. Un impegno e una disponibilità fondamentali per il buon esito dell’iniziativa. Grazie a tutti loro e grazie ai cittadini e alle cittadine che hanno donato con grande generosità”.

I prodotti raccolti - latte, legumi, passata di pomodoro, olio, biscotti, pasta, zucchero, detersivo per piatti e tanto altro – saranno donati alle persone più bisognose attraverso le diverse associazioni.

L’iniziativa, organizzata con la sezione Soci Coop, ha potuto contare sulla partecipazione dei volontari e delle volontarie della Pubblica Assistenza, della Misericordia, dell’Emporio della Solidarietà, della Caritas, di Beautiful Mind, dell’Auser, dei Rioni di Poggibonsi.

In foto: sindaca e assessora insieme ad un gruppo di volontari presso i punti vendita di Salceto e via Trento

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa