Rapina una donna in centro a Firenze, 17enne arrestato

Un 17enne è stato arrestato a Firenze per rapina aggravata. La polizia è intervenuta in via della Scala dove alcuni bus di linea erano fermi: a bordo di uno di questi, una donna stava chiedendo aiuto.

La vittima, 40enne d'origine brasiliana, sarebbe stata avvicinata in Piazza dell’Unità Italiana da due uomini, uno dei quali le avrebbe puntato, verosimilmente, un coltello alla schiena prima di darsi alla fuga.

Il 17enne, invece, postosi davanti a lei, le avrebbe chiesto di aprire la borsa. Dopo aver preso cinquanta euro, sarebbe fuggito a bordo di un bus rincorso dalla donna.

Gli agenti sul posto hanno immediatamente fermato il 17enne, di origini albanesi già noto, il quale è stato portato presso l’Istituto penitenziario minorile di Firenze.