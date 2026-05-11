Sono state riaperte le indagini sulla morte di Luana D'Orazio

Cronaca Montemurlo
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Luana D'Orazio

Sono state riaperte le indagini sulla morte di Luana D'Orazio, giovane operaia che venne uccisa da un macchinario tessile a Montemurlo nel 2021. Il procuratore di Prato Luca Tescaroli ha deciso di riaprire il caso, considerando anche che le condanne inflitte fino a oggi erano troppo basse.

I due titolari della ditta, moglie e marito, hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo; un tecnico manutentore, esterno all'azienda, è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. In realtà la riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri, eventuali, profili di responsabilità. Previsti anche nuovi accertamenti e l'ascolto di nuovi testimoni. Lo riporta Repubblica Firenze.

 

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