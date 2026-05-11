Rio nell'Elba, sorpreso a spacciare cocaina: arrestato un 59enne

Prosegue l'attività di controllo sul territorio da parte dei Carabinieri dell'Isola d'Elba, impegnati nel contrasto allo spaccio di droga. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne italiano, originario della Campania e residente da tempo nella zona di Rio, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine è partita da alcune segnalazioni che avvertivano della presenza, nel comune di Rio, di un soggetto che stava vendendo cocaina. I Carabinieri hanno quindi avviato appostamenti e controlli mirati, monitorando per diversi giorni gli spostamenti e i contatti dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine.

Durante le osservazioni, i militari hanno notato che il 59enne si recava spesso, per brevi incontri, presso un'abitazione diversa dalla sua residenza. Proprio lì è scattato il blitz: dopo averlo visto entrare e uscire dall'immobile, i Carabinieri lo hanno fermato per un controllo.

La perquisizione personale ha permesso di trovare diverse dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita, per un totale di circa 40 grammi. Successivamente, le perquisizioni si sono estese a quell'abitazione e alla sua casa portando al sequestro di altri 10 grammi della stessa sostanza, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato e condotto davanti al Giudice del Tribunale di Livorno, che ha convalidato l'arresto e disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa del processo. Secondo gli investigatori, il 59enne rischia una pena fino a 10 anni di reclusione.

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