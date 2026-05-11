Rischio mareggiate, allerta gialla prolungata a martedì 12

Un flusso di correnti umide mantiene tempo instabile sulla Toscana. Per la giornata di domani, martedì, la Sala operativa della Protezione civile regionale, a causa del mare agitato a nord di Capraia fino al pomeriggio, ha prolungato l’allerta di codice giallo per la costa centro settentrionale, con validità fino alle ore 12 di domani, martedì 12 maggio.
Confermata per oggi l’allerta di codice giallo, emessa nella giornata di ieri, sulle zone di nord ovest della Toscana per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per il rischio vento.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.
Fonte: Regione Toscana
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