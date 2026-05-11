Roberta Bendinelli presenta a Empoli il romanzo ‘Calici di spumante’

Nuovo appuntamento della rassegna culturale “Empolichescrive” alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36) con l’autrice Roberta Bendinelli che venerdì 15 maggio 2026, alle 17, presenterà il romanzo intitolato Calici di spumante (Scatole Parlanti, 2026). L’ingresso è libero.

IL LIBRO - Ognuno di noi è abituato a pensare al futuro o al passato, dimenticandosi l’unico tempo in cui si svolge la propria esistenza: il presente. In questo modo l’intero Universo ci sfugge di mano, come sabbia tra le dita. Quanti di noi si alzano al mattino con la consapevolezza di essere in salute, aprire la finestra, guardare i colori del cielo, respirare l’aria frizzante, ascoltare i suoni e lasciarsi avvolgere dal dolce abbraccio del vento? Poi, un giorno accade l’imprevisto.

Una verità brutale che ti afferra la gola e ti toglie il respiro. Ecco il momento presente. La prima domanda che ti balena in mente è “Perché?”. Inizia così l’affanno, la disperazione, la lotta, si affaccia la consapevolezza di non aver mai realmente vissuto. Elisabetta, una giovane donna alla ricerca di sé, si scontra con una dura realtà che le cambierà la vita, così come i suoi carissimi amici che lei chiama fratelli e sorelle.

Questo romanzo è rivolto a tutti coloro che vogliono risvegliarsi, prendere coscienza e iniziare il cammino nella direzione desiderata.

L’AUTRICE - Roberta Bendinelli è nata a Ponte Buggianese (PT) e vive a San Miniato (PI). Dopo la maturità ha conseguito il titolo di sommelier con A.I.S. e lavorato in cantine prestigiose della Toscana. Calici di spumante è la sua nuova pubblicazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa