San Gimignano: all'RSA Santa Fina tornano letture e giochi creativi per gli ospiti della struttura

Domani, martedì 12 maggio tornano le letture e i giochi creativi per gli ospiti della RSA Santa Fina insieme a volontari di tutte le età, dagli adulti ai bambini. L’appuntamento è in programma dalle ore 15.30 alle 17, con ritrovo alle ore 15 davanti alla RSA Santa Fina (via Folgore da San Gimignano 26) ed è aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere un pomeriggio in compagnia degli ospiti della RSA con attività di inclusione sociale attraverso la lettura e la cultura.

L’iniziativa fa parte del progetto culturale diffuso “Babele. Linguaggi in-comprensione”, che sta animando San Gimignano con numerosi appuntamenti e attività dedicati alla cultura e alla lettura come strumenti di inclusione e socializzazione. Ideato e organizzato dal Comune, il progetto è realizzato da Dalet Associazione Culturale con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana ai sensi della L.R. 10/2025, con l’obiettivo primario di riportare la lettura al centro della vita comunitaria, promuovere il dialogo interculturale e favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Per informazioni sulle letture nella RSA è possibile contattare Dalet Associazione Culturale al numero 333-4985076.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa