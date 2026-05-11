Via libera al progetto esecutivo per il restauro e la messa in sicurezza di Porta San Giovanni, uno degli accessi principali al centro storico di San Gimignano e tra i punti più frequentati della città. È quanto approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale per un investimento che ammonta a 200 mila euro. Il progetto, già autorizzato dalla Soprintendenza e dalla Regione Toscana, prevede il recupero delle superfici decorate e degli elementi architettonici, con particolare attenzione alla conservazione dei dettagli storici e alla tutela delle parti più delicate della struttura.

“Il progetto di restauro e messa in sicurezza di Porta San Giovanni - afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci - è scaturito dall’azione del Nucleo Monitoraggio Patrimonio che abbiamo costituito con deliberazione di giunta nel 2023 e di cui fanno parte l’Università di Firenze, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e i Vigili del Fuoco con l’obiettivo di creare uno strumento di conservazione preventiva del patrimonio pubblico comunale sviluppando un sistema di monitoraggio costante dello stato di salute e conservazione dei beni. L’intervento previsto su Porta San Giovanni si inserisce pienamente in questo contesto di programma di tutela e monitoraggio del patrimonio monumentale comunale”.

“Le verifiche effettuate negli ultimi anni - spiega ancora Marrucci - hanno evidenziato condizioni di degrado della struttura, con fenomeni di disgregazione delle stuccature e possibili distacchi di materiali lapidei legati anche agli effetti degli sbalzi termici e al trascorrere del tempo. Una situazione che ha reso necessario un intervento organico di restauro, da affidare a imprese qualificate nel recupero di beni monumentali e da iniziare quanto prima, non appena saranno concluse le procedure di gara”.

Fonte: Ufficio Stampa