Dal mercato al locale fisso: a San Miniato nasce la 'Rosticceria di Gianni Fatichenti'

Un nuovo progetto imprenditoriale che punta a coniugare tradizione gastronomica e uno stile ispirato alle Rosticcerie Toscane DOC, tra pollo arrosto, pulled pork, rostinciane e specialità preparate artigianalmente.

Dopo anni trascorsi nei mercati ambulanti, l'imprenditore Gianni Fatichenti sceglie di aprire il suo primo punto vendita fisso e inaugura a San Miniato Basso “La Rosticceria di Gianni Fatichenti”, in Largo Don Pino Puglisi n. 5.

Al taglio del nastro del nuovo locale l'Assessore del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini, il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli e il Presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza.

Dietro l’apertura della nuova rosticceria c’è una lunga tradizione familiare: “Mio babbo ha fatto questo lavoro per 54 anni” racconta Gianni Fatichenti, “e io sono cresciuto dentro questo mondo, iniziando a lavorare nei mercati ambulanti quando avevo 16 o 17 anni”.

La decisione di aprire un punto vendita fisso nasce anche dal forte legame con San Miniato: “Siamo di qui e sentivamo che in centro c’era richiesta per una realtà come questa. Tante persone ci chiedevano un posto fisso e a quel punto ho deciso di prendere coraggio e partire con questo progetto”.

Un passaggio importante dopo anni di esperienza itinerante: “È la nostra prima vera apertura dopo il lavoro nei mercati ambulanti ed è una scelta fatta soprattutto per passione”.

L’obiettivo è quello di proporre qualcosa di diverso rispetto alla classica rosticceria tradizionale: “Abbiamo cercato di creare un ambiente moderno, curato nei dettagli, con una proposta che richiama anche lo stile delle rosticcerie toscana”.

All’entusiasmo si aggiunge inevitabilmente anche l’emozione per l’inizio della nuova attività: “Le emozioni sono forti, perché dietro c’è tanto lavoro e ci sono aspettative alte. La richiesta da parte delle persone è stata importante fin dall’inizio”.

“Ringrazio di cuore tutte le persone che sono venute all'inaugurazione, è stato un bellissimo momento” conclude Fatichenti.

“Vedere giovani imprenditori che scelgono di investire su San Miniato Basso è un segnale importante che testimonia la vitalità della nostra frazione, dove il tessuto commerciale e associativo continua a essere molto attivo” afferma il Presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza “Siamo particolarmente contenti che Gianni abbia deciso di avviare qui il suo progetto, contribuendo ad ampliare e arricchire l’offerta del territorio”.

“Tutta l’amministrazione comunale dà il benvenuto alla nuova iniziativa imprenditoriale di Gianni Fatichenti” spiega l'Assessore al Commercio del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini “San Miniato si conferma un territorio attrattivo per gli investimenti e vitale sul piano delle iniziative, grazie alla collaborazione con le associazioni

Il commento del Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli: “L’avvio di una nuova attività è sempre un momento significativo per il territorio, perché porta energia, investimenti e nuova offerta commerciale. Nel caso della Rosticceria di Gianni si aggiunge anche un forte valore legato alla storia personale e alla continuità di un mestiere. È importante che realtà come questa scelgano di radicarsi nei nostri centri, contribuendo a mantenere viva la rete commerciale e a rafforzare l’identità del territorio”

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa