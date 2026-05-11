Servizio Civile Regionale 2026: 44 posti all'Ausl Toscana centro, domande entro il 10 giugno

Il 29 aprile è stato pubblicato il bando del Servizio Civile Regionale 2026 promosso da Regione Toscana – "Giovanisì", che prevede complessivamente la selezione di 2.396 giovani da impiegare nei progetti attivi sul territorio regionale. Tra questi, sono 44 i posti disponibili presso l’Azienda Usl Toscana centro, distribuiti nelle aree fiorentina, pratese, empolese e pistoiese.

Il bando completo è disponibile sul sito della Regione Toscana LINK

Le domande possono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12:00 del 10 giugno 2026, accedendo tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi alla piattaforma regionale LINK

Possono partecipare i giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), che risultino non occupati, disoccupati o inattivi.

Il servizio civile avrà una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni. Per ciascun volontario è previsto un assegno mensile pari a 507,30 euro. Per info: serviziocivile@uslcentro.toscana.it.

I progetti dell’Ausl Toscana centro coinvolgono diversi ambiti di attività: accoglienza e supporto nella rete oncologica, servizi territoriali e Case della Comunità, prevenzione, salute mentale, valorizzazione del patrimonio culturale aziendale, formazione socio-sanitaria e digitalizzazione.

Zona Fiorentina – 17 posti

Tra i progetti attivati figurano “Accogliere per curare: il Servizio Civile nella rete oncologica della Ausl Toscana centro”, con sedi presso gli ospedali di Santa Maria Annunziata (OSMA) di Bagno a Ripoli, San Giovanni di Dio e Santa Maria Nuova a Firenze; “Cresci con la tua comunità”, nelle strutture territoriali di Sesto Fiorentino e Firenze; “Il patrimonio culturale dell’Azienda Usl Toscana centro e la sua valorizzazione”; “Inn_FormOSS”, dedicato alla formazione degli Operatori Socio Sanitari; e “Prevenzione 2.0”, nelle sedi di San Salvi a Firenze.

Zona Pratese – 7 posti

Nel territorio pratese i volontari saranno inseriti presso il Nuovo Ospedale Santo Stefano, la Casa della Salute Prato Centro, i servizi di prevenzione e il progetto “Digitalizzazione & Risorse umane” presso il presidio Misericordia e Dolce.

Zona Empolese – 12 posti

I progetti interesseranno l’Ospedale San Giuseppe di Empoli, le Case della Comunità, l’Agenzia per la formazione di Vinci e i servizi di salute mentale attraverso il progetto “Ponti Invisibili: coltivare legami in Salute Mentale”, attivo nei Centri Salute Mentale Gazzarri e La Badia.

Zona Pistoiese – 8 posti

Nell’area pistoiese sono previsti inserimenti presso l’Ospedale San Jacopo, il presidio distrettuale di Quarrata e le strutture impegnate nelle attività di prevenzione, tra cui Villa Ankuri a Massa e Cozzile.

Il Servizio Civile Regionale rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale per i giovani, offrendo un’esperienza concreta all’interno dei servizi sanitari e socio-sanitari del territorio, a diretto contatto con le comunità locali e i bisogni dei cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL Toscana Centro

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