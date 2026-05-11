Il monumentale Te Deum di Hector Berlioz in Collegiata a Empoli

La chiusura della XVIII Edizione di “Note di Classica” quest’anno propone un evento raro, di quelli che segnano una stagione musicale. Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 21.15, la Collegiata di Sant’Andrea a Empoli ospiterà il Te Deum op.22 di Hector Berlioz, una delle opere sacre più imponenti e spettacolari dell’Ottocento, eseguita in Italia pochissime volte: appena sei nell’arco di oltre un secolo.

A rendere ancora più significativa l’occasione è il fatto che questa produzione nasce dalla collaborazione tra due realtà culturali del territorio, l’Associazione Culturale Mosaico e l’Associazione Il Contrappunto, che uniscono forze e competenze per dare vita a un progetto di straordinaria portata artistica.

Non grandi enti lirici, ma associazioni nate e cresciute a Empoli: un segnale forte di come la città stia consolidando il proprio ruolo come punto di riferimento per la musica di qualità, proponendo produzioni ambiziose e di altissimo livello.

Sul podio il direttore Alessandro Bartolozzi, alla guida di un organico che vedrà coinvolti circa 200 esecutori tra coro e orchestra. Accanto all’Orchestra Sinfonica Il Mosaico, si esibiranno la Schola Cantorum Labronica e il Coro Polifonico Bruno Pizzi, preparati dal maestro Maurizio Preziosi, con la direzione di Chiara Mariani. Accompagna al pianoforte Zhiyuan Xu.

Completano il cast il tenore Davide Ciarrocchi e l’organista Antonio Galanti.

Composto nel 1849 per una grande celebrazione nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, il Te Deum, capolavoro sinfonico-vocale è caratterizzato da una grandiosità orchestrale e corale che esprime la potenza e la maestà di Dio. L’intento di Berlioz era creare un’opera per celebrare la gloria della Nazione e dell’esercito, concepita per essere eseguita in una grande cattedrale o in una sala da concerto con dimensioni e un’acustica imponente.

«L’organico richiesto è straordinariamente vasto - spiega il direttore Alessandro Bartolozzi - e l’esecuzione estremamente impegnativa, tanto che in Italia l’opera, dal 1900 ad oggi, è stata eseguita solo sei volte. In Italia non veniva eseguita dagli anni ’80. Il triplo coro, il tenore solista e una poderosa orchestra sinfonica dialogante con un grande organo contribuiscono all’effetto spettacolare e solenne evocando nell’ascoltatore emozioni profonde e trasportandolo in un mondo di spiritualità e di fede. Proprio per questo, è un’opera che si affronta raramente. Portarla a Empoli oggi significa realizzare qualcosa di davvero straordinario, che va oltre il semplice concerto».

L’appuntamento empolese si inserisce in questo solco, proponendosi come la produzione più ambiziosa mai realizzata sul nostro territorio e confermando la vitalità culturale della città.

L’ingresso è gratuito e non necessita di prenotazione.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa

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