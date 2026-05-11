La serie tv Netflix 'The Diplomat' in Toscana: il set a Lucca

Prosegue il percorso organizzativo legato alla realizzazione della serie tv internazionale 'The Diplomat' che sarà girata a Lucca nelle prossime settimane. La giunta comunale ha infatti approvato la delibera contenente le linee di indirizzo e lo schema di accordo con la società di produzione esecutiva italiana, individuando le modalità operative e logistiche necessarie allo svolgimento delle riprese sul territorio comunale.

La produzione interesserà Lucca e il suo territorio nel periodo compreso fra il 13 maggio e il 19 giugno, con riprese previste in particolare nel centro storico nelle giornate del 13 e 14 maggio. Ulteriori riprese sono inoltre previste in altre aree del territorio comunale in date comprese fra il 4 e il 7 giugno, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate successivamente dalla produzione stessa.

L’amministrazione comunale, attraverso lo Sportello Cinema dell’Ufficio Turismo coordinato dall’assessore Remo Santini, sta seguendo tutte le fasi organizzative dell’intervento, con l’obiettivo di garantire il miglior coordinamento possibile fra le esigenze della produzione e la normale vita cittadina.

Il sindaco Mario Pardini e l’assessore al turismo Remo Santini dichiarano: “Siamo felici e orgogliosi di accogliere a Lucca una nuova produzione internazionale di assoluto livello. La nostra città, con le sue piazze, le Mura e il patrimonio storico e artistico unico, continua ad attirare l’interesse del grande cinema e delle grandi produzioni audiovisive. Si tratta di una nuova e importante occasione di promozione internazionale per Lucca e per il territorio, con ricadute positive anche dal punto di vista turistico ed economico. Ringraziamo fin da ora cittadini, residenti, operatori commerciali e visitatori per la collaborazione e la comprensione rispetto ai temporanei provvedimenti necessari allo svolgimento delle riprese”. Mostra meno

Le riprese nel centro storico si svolgeranno indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 17.00 nei seguenti set: piazza Napoleone, Porta San Pietro, piazza San Frediano, piazza Anfiteatro, piazza Guidiccioni e via Sant’Andrea. Gli orari potranno subire variazioni durante le lavorazioni.

Per consentire lo svolgimento delle riprese in sicurezza e limitare al minimo i disagi, il Comune di Lucca, in accordo con la Produzione, ha predisposto una serie di provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta, dettagliati nell’ordinanza che sarà pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale del Comune.

Set Piazza Napoleone, via Vittorio Veneto, via San Girolamo e piazza del Giglio

Dalle ore 8.00 del 12 maggio alle ore 24.00 del 14 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza San Romano per 18 stalli destinati ai mezzi della produzione.

Dalle ore 00.00 del 13 maggio alle ore 24.00 del 14 maggio scatteranno ulteriori divieti di sosta con rimozione coatta, inclusi velocipedi e motocicli, in piazza Napoleone, piazza del Giglio, via San Girolamo, largo Giusti, piazza San Giusto, piazza San Giovanni, parte di piazza San Martino e nel tratto di corso Garibaldi interessato dalle riprese.

Nelle giornate del 13 e 14 maggio, dalle ore 6.00 alle ore 18.00, sarà inoltre vietato il transito veicolare nelle aree del set, con accesso consentito esclusivamente ai mezzi della produzione.

Set Piazza Guidiccioni e via Sant’Andrea

Dalle ore 7.00 del 12 maggio alle ore 22.00 del 14 maggio saranno attivi divieti di sosta in piazza Guidiccioni e in via delle Chiavi d’Oro.

Nei giorni 13 e 14 maggio, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, saranno inoltre vietate la sosta e la circolazione veicolare in via Sant’Andrea, piazza del Carmine, via San Gregorio e corte Calcetti. Previsti controlli del traffico pedonale e dei velocipedi nelle aree interessate e la sospensione delle attività di carico e scarico, salvo specifici accordi con la produzione.

Per consentire l’accesso alla Torre Guinigi e alle mostre ospitate nel palazzo Guinigi, nei giorni 13 e 14 maggio ingresso e uscita dei visitatori avverranno eccezionalmente entrambi da via Guinigi, a causa della chiusura di via Sant’Andrea.

Set piazza San Frediano

Dal 12 al 14 maggio saranno istituiti divieti di sosta in piazza San Frediano e nelle vie limitrofe utilizzate dalla produzione.

Nei giorni delle riprese, fra le ore 10.00 e le ore 17.00, saranno previsti divieti temporanei di transito in via della Cavallerizza, via San Frediano, via Cesare Battisti e in parte di via Fillungo. Saranno inoltre effettuati controlli a intermittenza del traffico veicolare e pedonale nelle aree interessate dal set.

Nei giorni 13 e 14 maggio i residenti non potranno pertanto parcheggiare in piazza del Collegio, ma avranno accesso all’area di sosta dietro al Real Collegio con ingresso da via della Cavallerizza.

Set piazza Anfiteatro

Dalle ore 00.00 del 13 maggio alle ore 24.00 del 14 maggio saranno in vigore divieti di sosta in piazza Anfiteatro, piazzetta Possenti e piazza Scalpellini.

Nelle giornate del 13 e 14 maggio, dalle ore 13.00 alle ore 19.00, sarà regolato il traffico veicolare, pedonale e dei velocipedi nell’area del set, con sospensione temporanea delle operazioni di carico e scarico durante le riprese.

Set Porta San Pietro

Dal 13 al 14 maggio saranno attivi divieti di sosta nelle aree di piazzale Umberto I, viale Regina Margherita e via Francesco Carrara.

Fra le ore 14.00 e le ore 18.00 delle giornate di ripresa sarà attivato un sistema di regolazione del traffico “stop & go” in viale Regina Margherita, con divieto di transito in via Carrara.

Per il tempo delle riprese sarà chiusa Porta San Pietro dalle ore 15.00 alle ore 17.00, salvo variazioni di programma.

Per quanto riguarda la logistica della produzione, in piazzale Don Franco Baroni sarà riservata un’area di 2500 metri quadrati ai mezzi tecnici dal giorno 11 maggio al 9 giugno.

Trasporto pubblico, taxi e parcheggi

Sempre nei giorni delle riprese saranno deviate le linee 1+, 2+ e 3+ del trasporto pubblico locale nelle aree interessate dai set. Sarà inoltre sospesa la fermata Flixbus, dei bus turistici e del trasporto pubblico locale in viale Regina Margherita, in prossimità di piazzale Umberto I, vicino a Porta San Pietro.

La postazione taxi di piazza Napoleone sarà trasferita temporaneamente in via del Peso.

L’amministrazione comunale, in accordo con Lucca Plus, ha inoltre previsto agevolazioni per i residenti nei giorni 12, 13 e 14 maggio: sarà consentita la sosta gratuita negli stalli blu a parcometro dalle ore 8.00 alle ore 20.00 esponendo il permesso sul parabrezza.

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