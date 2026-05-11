Trasporto pubblico, un milione per l'area fiorentina. Barontini "Focus su qualità dell’aria"

Dalla Regione Toscana un finanziamento di 1 milione di euro per il rinnovo del parco mezzi del trasporto locale dell’area fiorentina finalizzato alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento complessivo della qualità dell’aria. I nuovi veicoli, alcuni già in circolazione ed altri in via di consegna, comprendono mezzi per il trasporto di persone – tra cui uno scuolabus per il Comune di Firenze – e veicoli da lavoro alimentati con tecnologie più sostenibili come elettrico, ibrido, GPL o metano. I mezzi saranno contrassegnati dalla vetrofania “Aria di Toscana, veicolo amico”, con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’impatto ambientale della mobilità veicolare.

“Abbiamo scelto di intervenire in modo concreto per ridurre le emissioni nelle aree più critiche, sostenendo direttamente i Comuni nel rinnovo dei mezzi più inquinanti. È un investimento che migliora la qualità dell’aria e aiuta i territori nella transizione ecologica, tenendo insieme tutela della salute, sostenibilità ambientale e supporto agli enti locali”, dichiara David Barontini, assessore all’ambiente della Regione Toscana.

“Il lavoro congiunto di Comuni e Regione contribuisce già oggi a un’aria più pulita, con benefici concreti per la salute delle comunità, soprattutto nelle aree più esposte. Pur confermando il trend positivo della qualità dell’aria in Toscana, dobbiamo prepararci ai parametri più stringenti della nuova direttiva UE. Continueremo quindi con incentivi strategici e strumenti di sensibilizzazione per coniugare la tutela della salute pubblica con il supporto economico a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nella transizione ecologica”, conclude l’assessore Barontini.

L’intervento della Regione interessa un contesto come l’area fiorentina dove il traffico stradale è la principale fonte di emissioni di biossido di azoto (NO2), in particolare a causa dei veicoli diesel più datati. Per questo la Regione ha scelto di sostenere direttamente i Comuni nel percorso di sostituzione dei mezzi più inquinanti.

Per saperne di più www.aria.toscana.it

Fonte: Regione Toscana

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