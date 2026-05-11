Vetrina Toscana e Unicoop Firenze insieme per le eccellenze agroalimentari: firmato il protocollo d'intesa

Rafforzare il legame tra consumatori e le produzioni agroalimentari toscane attraverso la definizione di un programma di valorizzazione e promozione che vede come protagonisti Vetrina Toscana e Unicoop Firenze. È stato presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati il protocollo d’intesa che sancisce il proseguimento della collaborazione avviata all’ultima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato con l’allestimento di uno stand che ha ospitato tutta una serie di eventi ed iniziative per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali.

L’accordo è stato siglato tra il direttore di Toscana Promozione Turistica (che gestisce il progetto Vetrina Toscana) Francesco Tapinassi e il direttore marketing di Unicoop Firenze Fabio Del Bimbo. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras.

Soddisfatto il presidente Giani. "Un modo per certificare, attraverso Vetrina Toscana, il lavoro portato avanti da Unicoop Firenze verso la salvaguardia di una filiera corta che entra nelle case dei toscani e di un’alimentazione che oltre alla qualità predilige la sicurezza. Un modo per formalizzare un processo che stiamo portando avanti ormai da tempo e per promuovere un patrimonio enogastronomico e una cucina conosciuti in tutto il mondo".

"Un accordo – ha aggiunto Marras - che mette in collaborazione due soggetti importanti che decidono di condividere obiettivi e valori sotto l’insegna di Vetrina Toscana, il progetto con il quale promuoviamo l’enogastronomia toscana nel mondo e della quale fanno parte ristoratori, alberghi e botteghe. Il cibo di qualità diventa così un veicolo importante, anche dal punto di vista di promozione turistica, per far conoscere questa regione. Una bella fetta di turisti che arriva in Toscana fa la spesa in un supermercato entrando in contatto con le tante eccellenze del territorio. L’accordo di oggi punta ad incentivare questo connubio".

Secondo Francesco Tapinassi si tratta di "un accordo importante perché Vetrina Toscana, alla nascita, si fondava sui produttori, sui ristoratori e sul commercio e proprio quest’ultimo ha svolto un ruolo importante del progetto, e in un certo senso anche innovativo. A far conoscere gli oltre 470 PAT, i Prodotti Tradizionali Agroalimentari toscani, ha contribuito proprio la possibilità di poterli acquistare. Siamo soddisfatti di questa firma perché è un segnale di attenzione per un progetto, Vetrina, che sta riscuotendo grande successo anche fuori dai confini regionali e nazionali perché molto attento al consumatore".

"Con grande soddisfazione diamo il via a questa collaborazione con Regione Toscana e il progetto Vetrina Toscana - ha dichiarato Fabio Del Bimbo - per valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Il sostegno al territorio è da sempre per Unicoop Firenze un impegno concreto che si traduce in una rete di oltre 800 imprese locali con cui lavoriamo per garantire qualità, tipicità e sostegno al territorio toscano. La collaborazione si concretizzerà in tante attività e iniziative costruite insieme in cui racconteremo le eccellenze e faremo conoscere i migliori sapori toscani, le storie d'impresa e come la varietà dell'offerta toscana sia anche garanzia di qualità e alimentazione sana, ben raffigurata dalla Piramide Alimentare Toscana".

Secondo il protocollo d’intesa Vetrina Toscana e Unicoop Firenze definiranno un programma di attività che includerà la realizzazione di materiale promozionale congiunto sulla qualità e la cultura identitaria dei prodotti, l’organizzazione di eventi legati a prodotti e ricette nei punti vendita di Unicoop Firenze, l’allestimento di un desk col marchio Vetrina Toscana per la partecipazione a manifestazioni ed eventi in tema, la pianificazione di iniziative per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici, PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali), IGP e DOP del territorio e la progettazione di una campagna di comunicazione, sempre presso la rete di Unicoop Firenze, che metta al centro la qualità della cucina toscana ed i valori fondanti di Vetrina Toscana.

L’accordo avrà una validità annuale, con possibilità di rinnovo.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Fonte: Ufficio stampa Unicoop Firenze

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