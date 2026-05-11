Vino toscano, 13 milioni dalla Regione per la promozione sui mercati extra Ue nella campagna 2026/2027

Un altro passo verso l’affermazione dei prodotti regionali – e segnatamente dell’OCM vino - sui mercati esteri. Nell'ambito della PAC e del settore vitivinicolo, la Regione assegna la somma complessiva di 13 milioni alla campagna finanziaria 2026/2027 per la promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi (a copertura dei saldi delle campagne precedenti e degli anticipi relativi alla campagna finanziaria 2026/2027).

È quanto dispone con delibera dalla Giunta regionale: "Si tratta – spiega Leonardo Marras, assessore Economia, attività produttive, politiche del credito, turismo e agricoltura - di una decisione che rafforza la nostra tutela per il mercato del vino ma anche lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’agricoltura di qualità, e quindi la valorizzazione e promozione dei prodotti toscani nei mercati extra Ue: qui si risponde alle specificità delle eccellenze toscane e si finanziano solo progetti regionali".

La delibera si pone anche l’obiettivo di massimizzare l’opportunità di accesso al contributo, fissando in 500mila euro il massimo della cifra richiedibile qualunque sia l’importo totale del progetto presentato. L’importo minimo dei progetti regionali non potrà essere inferiore a 250mila euro e il quantitativo minimo di vino confezionato nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2025, per i progetti regionali in 15mila e 5mila litri, così da venire incontro alle piccole produzioni.

Infine, non si usufruirà della piattaforma messa a disposizione dal Ministero per la presentazione di domande di contributo relative alla campagna 26/27 per i progetti regionali, bensì di quella della società in house della Regione, Sviluppo Toscana S.p.a..

Fonte: Toscana Notizie