Incidente sulla A1 Direttissima, chiuso il tratto verso Firenze: fino a 4 km di coda

Cronaca Firenze
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foto gonews.it

L'incidente avrebbe coinvolto quattro camion

Incidente sulla A1, lungo la Direttissima. Il sinistro, che avrebbe coinvolto quattro mezzi pesanti, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.15, e ha reso necessario la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, all'altezza del km 9+100. Il traffico risulta completamente bloccato e si registrano circa 4 km di coda. Disagi anche in direzione Bologna, dove si segnalano ulteriori 2 km di rallentamenti dovuti ai curiosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 4 di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Autostrade S.p.A. consiglia ai viaggiatori in direzione Firenze di percorrere l'A1 Panoramica come itinerario alternativo, invitando a restare aggiornati sulla viabilità attraverso i canali radio e TV dedicati, l'app 'Autostrade per l'Italia', il sito ufficiale autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile e il network Infomoving nelle aree di servizio. È inoltre attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.

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