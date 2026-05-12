Abc Castelfiorentino, i risultati del weekend

Ecco tutti i risultati delle giovanili e minibasket Abc Castelfiorentino: UNDER 19 GOLD

Si chiude con la sconfitta casalinga per mano dell’Olimpia Legnaia la stagione dei ragazzi di Cosimo Corbinelli che al PalaBetti, in una partita ormai priva di motivazioni di classifica, cedono il passo ai fiorentini per 58-73. Gara fatta di mini break, ora da una parte, ora dall’altra, che permette alle squadre di alternarsi al comando nelle prime tre frazioni, fino a toccare il 46-52 alla terza sirena. Il giro di volta, però, arriva nell’ultimo quarto, quando Legnaia alza l’intensità e allunga, indirizzando definitivamente la sfida.

Abc Castelfiorentino – Olimpia Legnaia 58-73

Tabellino: Garbetti, Ticciati 22, Baldi, Vallerani 12, Leti 2, Marchetti 2, Ciulli 5, Bini 4, Kamberaj, Niccolini 11. All. Corbinelli. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 18-13, 13-19, 15-20, 12-21

UNDER 17 REGIONALE

Vittoria senza storia per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che al PalaBetti chiudono la pratica Cerretese con un perentorio 113-45. Un finale che racconta una sfida a senso unico, con i gialloblu, peraltro tutti a segno, che dominano la scena per l’intera durata del match, mantenendo così saldo il primo posto del girone.

Prossimo impegno domenica 17 maggio alle ore 11 sul parquet di Tavarnelle.

Abc Castelfiorentino – Cerretese Basket 113-45

Tabellino: Paniccià 32, Di Carlo 15, Bertelli 11, Giovannoni 5, Falorni 5, Bellesi 6, Profeti 10, DiVilio 14, Macchi 2, Capuana 5, Faffi 2, Capocchini 6. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 23-6, 20-13, 34-12, 36-14

UNDER 13 REGIONALE

Termina allo spareggio l’avventura degli Under 13 gialloblu nella final six valida per l’assegnazione del titolo regionale di categoria: i ragazzi di Giovanni Corbinelli cedono il passo alla Virtus Siena per 79-92. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, ne emerge una partita combattuta e scoppiettante, con i gialloblu che sfoderano una prestazione intensa e di carattere. La gara, sempre punto a punto, resta infatti apertissima fino a tre minuti dall’ultima sirena, quando Virtus infila i possessi decisivi che incanalano la sfida.

Abc Castelfiorentino – Virtus Siena 79-92

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, Arzilli, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Lucchesi, Delli Carri, Bini. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

UNDER 17 FEMMINILE

Stavolta vanno davvero ad un passo dalla prima vittoria stagionale le ragazze di Gianni Lazzeretti, che contro la Synergy Valdarno si arrendono soltanto a fil di sirena: 37-38 il finale al PalaGilardetti. Dopo il punto a punto iniziale, le ospiti scappano nella seconda frazione toccando il 13-28 all’intervallo. Nella seconda parte, però, la reazione castellana è da manuale: le gialloblu ricuciono con pazienza, arrivando poi a giocarsi il tutto per tutto negli ultimissimi possessi.

Prossimo impegno domenica 17 maggio alle ore 11 sul parquet del Nico Basket.

Gialloblu Castelfiorentino – Synergy Basket 37-38

Tabellino: Jahelezi N. 13, Jahelezi S. 4, Majia Biatcho 12, Dainelli 2, Zenarti 2, Latini 4, Mancini, Murati, Montanelli, Hoxha. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 6-5, 7-23, 9-6, 15-4

MINIBASKET

Nel fine settimana gialloblu, tutte a segno le squadre scese in campo.

Doppio successo lontano da casa per i due gruppi Esordienti, maschile e femminile: i ragazzi di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani espugnano Agliana chiudendo al primo posto il loro girone, mentre le ragazze di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli superano l’Union Basket Campi. Sorride anche il gruppo Aquilotti Open 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che al PalaBetti si impone sul Basket San Casciano, mentre gli Scoiattoli Small 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong sono tra i protagonisti del torneo 3c3 organizzato dal Basket Calcinaia, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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