Gravissimo un 23enne accoltellato in centro a Prato

Si trova in condizioni cliniche gravissime un 23enne: è stato accoltellato la notte scorsa verso l'1 in una strada di Prato, in piazza Mercatale, nel centro. Ignoti l'aggressore, o gli aggressori, e i motivi dell'agguato. La polizia indaga.

Il giovane è andato in arresto cardiaco per le emorragie, i sanitari inviati dal 118 lo hanno rianimato sul posto e portato in codice rosso in ospedale. Adesso è in prognosi riservata.

La polizia sta cercando chi lo ha colpito. La squadra mobile cerca aiuto nelle telecamere e da eventuali testimonianze. Le urla potrebbero essere state sentite dagli abitanti dei palazzi e da chi lavora o frequenta i locali delle vicinanze, che a quell'ora erano ancora aperti.

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