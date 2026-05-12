Gravissimo un 23enne accoltellato in centro a Prato

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Si trova in condizioni cliniche gravissime un 23enne: è stato accoltellato la notte scorsa verso l'1 in una strada di Prato, in piazza Mercatale, nel centro. Ignoti l'aggressore, o gli aggressori, e i motivi dell'agguato. La polizia indaga.

Il giovane è andato in arresto cardiaco per le emorragie, i sanitari inviati dal 118 lo hanno rianimato sul posto e portato in codice rosso in ospedale. Adesso è in prognosi riservata.

La polizia sta cercando chi lo ha colpito. La squadra mobile cerca aiuto nelle telecamere e da eventuali testimonianze. Le urla potrebbero essere state sentite dagli abitanti dei palazzi e da chi lavora o frequenta i locali delle vicinanze, che a quell'ora erano ancora aperti.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
10 Maggio 2026

Montemurlo, controlli ad alto impatto dei carabinieri nella notte: identificate 65 persone

Notte di controlli ad alto impatto a Montemurlo. La Compagnia Carabinieri di Prato ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio nella notte tra l'8 e il 9 maggio, [...]

Prato
Cronaca
7 Maggio 2026

Sindacalista Sudd Cobas aggredito durante sciopero davanti a un’azienda a Prato

Momenti di forte tensione questa mattina davanti a una ditta in via Galcianese, dove si stava svolgendo uno sciopero organizzato dal Sudd Cobas. Durante la protesta è stato aggredito un [...]

Toscana
Cronaca
6 Maggio 2026

Maltempo in Toscana, alberi caduti e allagamenti: previste ancora piogge

Alberi caduti in strada, strade allagate. Prosegue il maltempo sulla Toscana, con pioggia e temporali sparsi: per tutta la giornata di oggi, mercoledì 6 giugno, è allerta arancione nelle zone [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina