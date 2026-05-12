Agricoltura e innovazione: Toscana protagonista a conferenza rete ERIAFF di Amsterdam

La Toscana si conferma protagonista delle politiche agricole europee alla Conferenza annuale di ERIAFF (European Region for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), in corso dall’11 al 13 maggio ad Amsterdam. La rete, fondata a Firenze nel 2012 su iniziativa della Regione Toscana, riunisce oggi 53 Regioni e 39 osservatori provenienti da 21 Stati europei, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione nei settori agricolo, alimentare e forestale.

L’apertura dei lavori è stata segnata da un importante riconoscimento istituzionale: il video messaggio del commissario europeo per l’agricoltura, Christophe Hansen. Nel suo saluto, il commissario ha sottolineato il ruolo cruciale delle Regioni e dei partner di ERIAFF nel promuovere pratiche sostenibili e nel sostenere la resilienza del sistema agroalimentare europeo di fronte alle sfide globali.

“Sentire il sostegno della Commissione Europea – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani - ci sprona a proseguire con ancora più determinazione nel realizzare i nostri obiettivi supportando l’innovazione in agricoltura, facilitando la transizione ecologica e digitale delle nostre imprese, valorizzando le specificità rurali che rendono uniche le regioni europee. La Toscana continuerà a guidare questa collaborazione, convinta che il futuro dell'agroalimentare passi dalla condivisione di buone pratiche e da una visione comune a livello continentale."

Soddisfazione esprime l’assessore a Economia, attività produttive, turismo e agricoltura, Leonardo Marras: "Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al commissario Christopher Hansen per il prezioso saluto inviato alla Conferenza Annuale di ERIAFF. Il suo riconoscimento non è solo un onore, ma una conferma dell'importanza del lavoro che la Toscana, come Regione capofila, sta portando avanti dal 2012. Il messaggio del commissario sottolinea la centralità della nostra rete nel dialogo tra territori ed Europa: ERIAFF è oggi il motore che facilita la cooperazione tra Regioni, centri di ricerca, Università e stakeholders”.

Al centro della conferenza di quest’anno, il confronto su priorità condivise come l’innovazione, la digitalizzazione delle aree rurali, la gestione sostenibile delle foreste e il potenziamento della ricerca applicata per rendere le imprese agricole più competitive e pronte alla transizione ecologica.

La presenza toscana ad Amsterdam ribadisce l’impegno della Regione nel presidiare i tavoli europei dove si decidono le strategie per il futuro del settore primario, garantendo che l'innovazione sia sempre accompagnata dal supporto economico agli agricoltori

Fonte: Regione Toscana