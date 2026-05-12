Alla SMSBiblio di Pisa un incontro sullo stalking

Il 15 Maggio alle 17 alla biblioteca comunale SMSBiblio di Pisa, in Via San Michele degli Scalzi 178, si svolgerà un incontro sullo stalking.

Ce ne parlerà la Dottoressa Enza Rampello, specialista in Psichiatria che si è formata presso la prestigiosa Clinica Pisana del Professor Cassano.

Lo stalking è ancora da analizzare in tutte le sue sfaccettature, dal punto di vista criminologico, psicologico, psichiatrico e sociologico: si conoscono i comportamenti spesso diventati casi di cronaca nefasti, ma chi sono gli stalker?

Perchè lo fanno? Come si possono aiutare le vittime?

Appuntamento il 15 Maggio alle 17 alla SMSBiblio di Pisa.

L'incontro è organizzato dal gruppo Millecolori, l'ingresso è libero.