Allerta gialla nelle zone interessate dall'incendio del Monte Faeta

Nell'area del Monte Faeta e in quelle limitrofe (tra le province di Lucca e Pisa), interessate dal recente incendio boschivo, persiste una situazione di fragilità del territorio che innalza il rischio di dissesti con il rischio di frane o colate. Per questo motivo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore fino alle ore 18 di mercoledì 13 maggio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo .

Fonte: Regione Toscana