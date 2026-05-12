Amici per la Pelle, scuole in visita al depuratore Aquarno

Ultima tappa delle visite di studio al depuratore Aquarno promosse dal Consorzio Depuratore col supporto dell’Associazione Conciatori nell’ambito del progetto Amici per la Pelle 2025\26. Iniziate lo scorso marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, le visite hanno coinvolto, oltre alle scuole medie del distretto conciario, imprese e istituzioni del territorio. Circa duecento gli studenti che complessivamente hanno partecipato all’evento. Dopo le scuole medie di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte, l’ultima scuola in visita, nei giorni scorsi, è stata la scuola media Montanelli Petrarca di Fucecchio.

Gli studenti hanno prima visitato la mostra dei lavori in pelle creati quest’anno per il progetto Amici per la Pelle, poi hanno partecipato ad un incontro con i responsabili tecnici del depuratore sul ruolo della depurazione nel processo conciario. Ad accogliere le scuole sono intervenuti il direttore generale Consorzio Aquarno Francesca Romana Tomaselli e il presidente Consorzio Depuratore Renzo Lupi, con il direttore tecnico del Consorzio Aquarno Andrea Giachi e la responsabile ricerca e sviluppo del Consorzio Aquarno Francesca Bertelloni. Oltre agli studenti della scuola Montanelli Petrarca, ha partecipato all’evento anche la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, che ha sottolineato l’importanza dello studio e delle opportunità di lavoro offerte dalla filiera della pelle, così centrale nelle dinamiche del distretto conciario.

Nel corso dell’evento gli studenti hanno visitato le diverse aree del depuratore Aquarno, dove sono state spiegate loro le fasi che compongono il processo di depurazione e si sono confrontati direttamente con i tecnici dell’impianto sulle competenze necessarie per la gestione della tematica ambientale.

Fonte: Associazione Conciatori

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