Quattro assunzioni per la polizia locale dell'Unione dei Comuni

Negli scorsi giorni il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora alla Polizia Municipale Valentina Torrini hanno accolto in municipio le nuove entrate per quanto riguarda gli agenti di polizia locale del comando empolese e gli agenti di prossimità. Al saluto erano presenti il comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, Massimo Luschi, e il comandante del Comando di Empoli, Massimiliano Mengoni.

Si tratta di 4 ingressi per il corpo di Polizia Locale, da sommare a due assunzioni a tempo indeterminato di alcuni mesi fa, a cui si aggiungono i 4 agenti di prossimità (numero massimo per il progetto finanziato dalla Regione Toscana). Per arrivare al risultato finale delle assunzioni sono stati necessari concorsi che hanno portato a graduatorie da cui l'Unione dei Comuni ha attinto e potrà attingere anche per future necessità.

Mentre le agenti e gli agenti di Polizia Locale potranno adempiere al loro compito su tutto il territorio empolese, il progetto di prossimità riguarda il rafforzamento del pattugliamento e della vigilanza del centro storico a piedi.

LE DICHIARAZIONI

Il sindaco Alessio Mantellassi ha dichiarato: "Investiamo sulla Polizia Locale in ogni forma. A bilancio 2025, gli investimenti del Comune di Empoli sul capitolo della polizia locale vanno sui 1,4 milioni di euro, di cui 142mila per il progetto di prossimità. Grazie a questi 4 nuovi agenti riusciamo ad avere un presidio fisso a piedi 6 giorni su 7 ogni pomeriggio. E stiamo continuando a lavorare per la nuova sede in piazza Don Minzoni, che sia adatta alle esigenze degli agenti e dei cittadini"

L'assessora alla Polizia Municipale Valentina Torrini ha affermato: "Abbiamo voluto questo incontro per salutare e dare il benvenuto ai nuovi agenti del corpo della Polizia Locale. Donne e uomini preparati, generosi e motivati, che sono sicura si dedicheranno con passione al lavoro e alla nostra comunità. Dopo anni di difficoltà, oggi la nostra Polizia Locale cresce e si rafforza. Non abbiamo solo sostituito gli agenti che sono andati in pensione o che hanno presto servizio altrove, ma siamo riusciti anche ad aumentare l'organico di due unità a tempo indeterminato e quattro a tempo determinato. Siamo sulla strada giusta".

Il comandante per l'Unione Massimo Luschi ha concluso: "L’ingresso in servizio di nuovi agenti della Polizia Locale permetterà una presenza diversa e più capillare sul territorio. La Polizia Locale è il primo presidio in esterno dell’amministrazione e un numero adeguato di personale consentirà un aumento dei servizi, mantenendo un monitoraggio del territorio ed un dialogo costante con tutti i cittadini al fine di rispondere alle necessità e segnalazioni che arrivano al nostro comando".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa