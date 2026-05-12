Sono nove gli indagati nell'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni deceduto all'ospedale pediatrico Meyer tra l'8 e il 9 maggio. La Procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati nove tra medici e infermieri che erano in servizio nel pronto soccorso al momento dei fatti.

Le ipotesi di reato formulate dagli inquirenti sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario per decesso. Gli accertamenti puntano a ricostruire con precisione la gestione clinica del piccolo paziente nelle ore precedenti al decesso.

Per fare piena luce sulle cause della morte, sabato verrà conferito l'incarico per l'autopsia, che sarà eseguita nella stessa giornata presso l'Istituto di medicina legale di Firenze.

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