Calenzano, dal palco alla case dei pazienti: la musica degli anni ’70 in scena per sostenere Pallium

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Un viaggio musicale tra i grandi successi degli anni ’70 che si trasforma in un gesto concreto di solidarietà.

Sabato 16 maggio alle 21 il Teatro Manzoni di Calenzano ospiterà lo spettacolo “Tanto pe’ canta’… Un tuffo negli anni ’70” del duo Oriand, il cui ricavato sarà devoluto a favore di Pallium.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra le atmosfere e i successi degli anni Settanta, unendo intrattenimento e solidarietà in una serata aperta a tutta la cittadinanza.

Il ricavato dell’iniziativa contribuirà a sostenere l’assistenza sanitaria domiciliare gratuita offerta da Pallium, organizzazione di volontariato che ogni giorno si prende cura a casa di malati oncologici, persone affette da patologie neurologiche degenerative ed anziani con gravi patologie, nel territorio fiorentino (Firenze e comuni limitrofi), grazie a un’équipe sanitaria che segue anche quei pazienti che necessitano di cure palliative specialistiche domiciliari.

“Ringraziamo di cuore il duo Oriand per aver scelto di dedicare questo spettacolo alla nostra associazione – afferma la dott.ssa Valeria Cavallini, responsabile sanitaria e cofondatrice dell'associazione –. Eventi come questo rappresentano un aiuto concreto per sostenere le nostre attività e allo stesso tempo un’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’assistenza domiciliare e delle cure palliative”.

Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Manzoni, in via Pietro Mascagni 18 a Calenzano. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.

Per informazioni sulle attività di Pallium: tel. 0552001292 - https://palliumonlus.org/

Fonte: Ufficio Stampa

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