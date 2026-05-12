Caso di meningite batterica su un minore nel Grossetano

Cronaca Grosseto
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Si è registrato un caso di meningite batteria su un minore, in provincia di Grosseto è partita la profilassi sui contatti stretti. La situazione è sotto stretto controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione e, scrive l'Asl Toscana Sud Est, è "basso il rischio di contagio".

La stessa Asl informa che il Dipartimento di Prevenzione sta gestendo i contatti sul territorio di un caso di sepsi meningococcica ed è in corso l'indagine epidemiologica per l'individuazione e la gestione dei contatti stretti, ossia⁠ ⁠familiari conviventi e parenti che hanno frequentato il minore in modo stretto e prolungato; amici e conoscenti con cui ha avuto contatti ravvicinati nei giorni precedenti l'insorgenza della malattia; ⁠compagni di scuola e personale scolastico.

La profilassi consiste nell'assunzione di un antibiotico. "Si tratta di una misura precauzionale standard - ricorda la Asl - "efficace nel ridurre il rischio di sviluppare la malattia".

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