Centro trasfusionale dell’ospedale 'Versilia': super-donatrice festeggia le 300 donazioni

All’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell'ospedale “Versilia”, il Gruppo Fratres Torre del Lago Puccini "Dott. Massimo Di Trani" ha celebrato nei giorni scorsi le 300 donazioni di sangue di Stefania Gragnani, tra l’altro figlia dello storico presidente Marcello Gragnani, che ha guidato il gruppo con passione e dedizione per anni.

La super-donatrice è stata festeggiata per il suo straordinario traguardo, per l’eccezionalità della cifra raggiunta ma anche per il profondo significato familiare.

Erano presenti per l’Asl la direttrice del Centro trasfusionale Maria Silvia Raffaelli e la coordinatrice infermieristica sempre del Centro trasfusionale Monia Franchi.

In rappresentanza di Fratres hanno partecipato a questo momento di festa e di ringraziamento l’attuale presidente del gruppo di Torre del Lago Daniele Incorvaia e anche la giovane Nicole Franceschi, che nell’occasione ha effettuato la sua prima donazione.

“Vedere Stefania tagliare questo traguardo - sottolinea il Gruppo Fratres Torre del Lago Puccini "Dott. Massimo Di Trani" - è la prova che il seme del dono piantato da Marcello continua a dare frutti straordinari. In questa giornata di celebrazione, il passato ha incontrato il futuro: accanto a Stefania, ha mosso i suoi primi passi Nicole Franceschi. A coordinare questo passaggio di testimone generazionale è stato il presidente Daniele Incorvaia, che ha dato l'esempio salendo lui stesso sulla poltrona per la sua 46ª donazione. L'accoglienza e la gestione della mattinata sono state garantite dall'eccellenza dello staff sanitario, con un ringraziamento particolare alla dottoressa Raffaelli e alla dottoressa Franchi, pilastri fondamentali della sinergia tra ospedale e territorio. L'esempio di Stefania e della famiglia Gragnani ci ricorda che donare sangue è un atto di civiltà che si tramanda nel tempo. Il Gruppo Fratres invita tutti i cittadini a non fermare questa catena di speranza”.

“Un caloroso ringraziamento - evidenzia la direttrice di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del “Versilia” Maria Silvia Raffaelli - va a Stefania Gragnani, a Nicole Franceschi, al presidente Daniele Incorvaia e a tutte le associazioni dei donatori del territorio, da parte mia, da parte della Direzione sanitaria ospedaliera e da parte dell'intera Azienda USL Toscana nord ovest. Siamo loro grati per il costante impegno nel garantire le donazioni necessarie per le attività sanitarie più delicate e a volte salvavita”.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda USL Toscana nord ovest