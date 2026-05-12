'Changes', la difficile arte di restare umani

Al Teatro della Pergola, Changes arriva come una di quelle rare esperienze teatrali capaci di restare addosso per giorni: non soltanto per l’intelligenza del testo o per la perfezione della macchina scenica, ma perché riesce a trasformare il quotidiano in una vertigine morale ed emotiva. La produzione della Schaubühne Berlin, guidata da Thomas Ostermeier, conferma ancora una volta la straordinaria capacità del teatro tedesco contemporaneo di fondere precisione formale e urgenza politica senza mai sacrificare l’umanità dei personaggi.

La drammaturgia di Maja Zade è costruita come un meccanismo apparentemente semplice - una giornata nella vita di una coppia - ma in realtà stratificatissimo. Nina e Mark attraversano il proprio lavoro, i propri fallimenti, le proprie illusioni civili e sentimentali come due figure sospese tra il desiderio di incidere sul mondo e la paura di esserne lentamente consumati. Zade evita qualsiasi didascalismo politico: il centro antiviolenza che Nina tenta di salvare, le difficoltà di Mark nella scuola, le tensioni sociali e burocratiche che li circondano non diventano mai “temi”, ma materia viva di conflitto umano. È qui che Changes colpisce più profondamente: nella lucidità con cui mostra l’erosione quotidiana dell’idealismo, all’interno di un dramma tutto familiare di perdite reiterate.

Il testo possiede una qualità rarissima: riesce a essere feroce e tenerissimo nello stesso istante. I dialoghi hanno il ritmo della conversazione reale, ma sotto la naturalezza pulsa continuamente qualcosa di tragico. Ogni scena sembra interrogare lo spettatore sulla possibilità stessa di restare integri dentro sistemi che obbligano al compromesso. Eppure non c’è cinismo. C’è piuttosto una dolorosa consapevolezza della fragilità umana.

La regia di Ostermeier è magistrale proprio perché non forza mai il materiale. La sua direzione mantiene tutto in uno stato di mobilità continua: i cambi di personaggio, le transizioni fulminee, i passaggi emotivi repentini diventano il linguaggio stesso dello spettacolo. La sensazione è quella di assistere a una società intera che scorre davanti ai nostri occhi, incarnata da soli due corpi attoriali. Ostermeier orchestra il ritmo con precisione chirurgica: accelera, spezza, sospende, lascia sedimentare i silenzi, oscilla tra dramma e ironia. Non c’è mai virtuosismo esibito; ogni soluzione scenica nasce da una necessità drammaturgica.

La scenografia di Magda Willi è essenziale ma intelligentissima: uno spazio mobile, fluido, che si trasforma senza soluzione di continuità e restituisce la precarietà emotiva dei personaggi. Anche i costumi di Nehle Balkhausen contribuiscono a questo gioco di metamorfosi rapidissime senza mai scadere troppo nella caricatura. La musica di Sylvain Jacques e i video di Sébastien Dupouey lavorano per sottrazione: non invadono, ma amplificano il senso di inquietudine urbana e di continua pressione che avvolge i protagonisti. Le luci di Erich Schneider scolpiscono invece gli spazi interiori, creando passaggi quasi cinematografici.

Ma il cuore pulsante dello spettacolo resta l’interpretazione monumentale di Anna Schudt e Jörg Hartmann. Vederli incarnare 23 personaggi senza mai perdere precisione, verità o profondità è qualcosa di sbalorditivo. Non si tratta di mero trasformismo tecnico: ciò che impressiona è la capacità di evocare intere esistenze con minime variazioni di voce, postura, energia. Ogni figura incontrata da Nina e Mark sembra avere un passato, una biografia invisibile, un peso reale.

Ed è proprio nei personaggi secondari che i due attori raggiungono momenti di autentico virtuosismo. Hartmann è irresistibile nei ruoli femminili, a partire dall’esilarante parrucchiera. Anna Schudt, dal canto suo, riesce con impressionante naturalezza a incarnare figure maschili, come il padre convocato a colloquio con il professore: bastano un cambio di postura, un tono della voce, un’energia trattenuta per creare un personaggio vivido e credibilissimo. E poi ci sono gli straordinari intermezzi animaleschi di Hartmann allo zoo - l’elefante e soprattutto lo scimpanzé - momenti surreali dalle vivide e realistiche movenze.

Schudt è straordinaria nel restituire la tensione permanente di Nina: una donna competente, brillante, combattiva, ma progressivamente logorata dal suo dramma e dall’impossibilità di essere all’altezza di tutto. Hartmann offre invece un Mark di struggente vulnerabilità, attraversato da una fragilità maschile raccontata senza retorica né autocommiserazione. Insieme costruiscono una relazione di una credibilità disarmante: ci sono amore, esasperazione, ironia, stanchezza, dramma e desiderio di salvarsi reciprocamente, nonostante tutto. Ed è proprio questa verità relazionale a rendere Changes così potente.

La durata in atto unico - due ore senza cedimenti - produce un effetto immersivo quasi ipnotico. I sovratitoli non diventano mai una barriera; al contrario, la forza fisica e musicale della lingua tedesca aggiunge ulteriore tensione alla recitazione.

Quello che resta, uscendo dal teatro, è la sensazione di aver assistito non semplicemente a uno spettacolo “ben fatto”, ma a un teatro necessario: capace di parlare del presente senza slogan, di politica senza ideologia, di crisi personale senza narcisismo. Changes è una commedia amarissima e insieme piena di compassione, che osserva esseri umani intenti a cambiare il mondo mentre cercano disperatamente di non perdere sé stessi. E forse è proprio qui, in questa tensione irrisolta, che lo spettacolo trova la sua grandezza.

Samantha Russotto