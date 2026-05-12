Colle di Val d’Elsa celebra 'l Maggio dei Libri' con incontri, letture e iniziative per tutte le età

Attualità Colle di Val d'Elsa
Condividi su:
Leggi su mobile

li appuntamenti di venerdì 15 e sabato 16 maggio alla Biblioteca comunale Braccagni

Il Comune di Colle di Val d’Elsa aderisce al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale promossa dal Ministero della cultura e dal Centro per il libro e la lettura, con un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età e promuovere il valore della lettura come strumento di crescita e condivisione.

Il programma di venerdì 15 e sabato 16 maggio. Protagonista delle iniziative sarà la Biblioteca comunale “M. Braccagni”, che ospiterà gran parte degli eventi in programma. Si comincia venerdì 15 e sabato 16 maggio con “La notte dei pupazzi in biblioteca”, iniziativa rivolta ai più piccoli: nel pomeriggio del 15 maggio bambine e bambini potranno portare i propri pupazzi in biblioteca e lasciarli “trascorrere la notte” tra i libri, per poi ritrovarsi sabato 16 maggio, alle ore 10.30, per un momento di letture ad alta voce. Sempre sabato 16 maggio, alle ore 17.30, la Biblioteca comunale “M. Braccagni” ospiterà Cecilia Punzo per un incontro dedicato al fiume Elsa, a partire dalla presentazione del suo studio “Reborn from water”. Un’occasione di riflessione che unisce ambiente, territorio e narrazione con la partecipazione del professor Milvio Fazzuoli dell’Università di Firenze e del professore Claudio Leonzio dell’Università di Siena.

Il calendario si concluderà venerdì 30 maggio, alle ore 17.30, al Saloncino del Teatro del Popolo, con la presentazione del libro del professor Alessandro Dani, “Storia, ecologia e diritto. Radici profonde di problemi attuali”. L’incontro sarà moderato dall’avvocato Pietro Nencini e vedrà il contributo della dottoressa Patrizia Turrini, archivista, in dialogo con l’autore.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e non è richiesta prenotazione.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Aprile 2026

25 aprile in Toscana: le iniziative per l'81° anniversario della Liberazione dell'Italia

La Toscana si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma momenti di ricordo, riflessione e iniziative in tutta la regione. 25 aprile [...]

Colle di Val d'Elsa
Attualità
7 Aprile 2026

Il CAV cerca casE in affitto: l'appello del Centro Antiviolenza della Valdelsa

Trovare una casa è il primo passo verso una nuova vita e l’Associazione Donne Insieme Valdelsa – Centro Antiviolenza lancia un appello pubblico a proprietari, agenzie e locatori affinché mettano [...]

Colle di Val d'Elsa
Attualità
5 Aprile 2026

È online il nuovo portale turistico ufficiale di Colle di Val d'Elsa

Colle di Val d’Elsa si racconta con uno sguardo nuovo e uno strumento pensato per chi arriva, per chi scopre, per chi sceglie di lasciarsi sorprendere. È online www.visitcolle.it, il nuovo [...]



Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa

<< Indietro

torna a inizio pagina