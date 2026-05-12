Colle di Val d’Elsa celebra 'l Maggio dei Libri' con incontri, letture e iniziative per tutte le età

Il Comune di Colle di Val d’Elsa aderisce al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale promossa dal Ministero della cultura e dal Centro per il libro e la lettura, con un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età e promuovere il valore della lettura come strumento di crescita e condivisione.

Il programma di venerdì 15 e sabato 16 maggio. Protagonista delle iniziative sarà la Biblioteca comunale “M. Braccagni”, che ospiterà gran parte degli eventi in programma. Si comincia venerdì 15 e sabato 16 maggio con “La notte dei pupazzi in biblioteca”, iniziativa rivolta ai più piccoli: nel pomeriggio del 15 maggio bambine e bambini potranno portare i propri pupazzi in biblioteca e lasciarli “trascorrere la notte” tra i libri, per poi ritrovarsi sabato 16 maggio, alle ore 10.30, per un momento di letture ad alta voce. Sempre sabato 16 maggio, alle ore 17.30, la Biblioteca comunale “M. Braccagni” ospiterà Cecilia Punzo per un incontro dedicato al fiume Elsa, a partire dalla presentazione del suo studio “Reborn from water”. Un’occasione di riflessione che unisce ambiente, territorio e narrazione con la partecipazione del professor Milvio Fazzuoli dell’Università di Firenze e del professore Claudio Leonzio dell’Università di Siena.

Il calendario si concluderà venerdì 30 maggio, alle ore 17.30, al Saloncino del Teatro del Popolo, con la presentazione del libro del professor Alessandro Dani, “Storia, ecologia e diritto. Radici profonde di problemi attuali”. L’incontro sarà moderato dall’avvocato Pietro Nencini e vedrà il contributo della dottoressa Patrizia Turrini, archivista, in dialogo con l’autore.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e non è richiesta prenotazione.

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