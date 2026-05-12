Crollato un muretto in località Pratolino: senso unico alternato sulla Sp 102

Nel pomeriggio del 13 maggio, sulla strada provinciale 102 nel Comune di Vaglia in località Pratolino, presso l’intersezione con la strada comunale di san Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata, per circa 20 metri.

Sono subito intervenute la Polizia locale metropolitana e la struttura tecnica della Città Metropolitana che, con l’ausilio anche della polizia municipale del Comune di Vaglia, hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari.

È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato.

Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l’intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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