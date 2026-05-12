Dalla Regione 300mila euro per il restyling del Palazzetto dello Sport di Scandicci

Con un decreto del presidente della giunta, la Toscana vara l’accordo di programma che stanzia 300mila euro per la ristrutturazione del Palazzetto dello sport di Scandicci (Fi).

L’atto che dispone il contributo straordinario punta a sostenere il progetto di rinnovamento strutturale e funzionale dell’impianto approvato alcune settimane fa dall’amministrazione comunale, la quale, a sua volta, investirà 140mila euro di fondi comunali.

“Il Palazzetto di Scandicci – afferma il presidente Eugenio Giani - è una casa dello sport per migliaia di cittadini, dai bambini che muovono i primi passi in una disciplina sportiva fino agli atleti delle tante realtà associative, alcune delle quali vere e proprie eccellenze, del territorio. Investire 300mila euro per rinnovarlo è un atto di rispetto verso chi pratica sport ogni giorno e verso una comunità che vede nello sport un'identità forte, significa credere nell’attività sportiva come strumento di salute, di socialità, di crescita”.

“Questo contributo, per il quale ringraziamo la Regione, - dichiara la sindaca di Scandicci Claudia Sereni - rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra istituzioni e società sportive, in cui il pubblico investe e innova per accompagnare la crescita delle realtà sportive del territorio. Con questo intervento la struttura sarà più funzionale e adatta alle esigenze dei progetti che ospita, con l’obiettivo di dare una risposta tempestiva e concreta ai bisogni delle tante realtà che vivono il palazzetto ogni giorno, a partire dalla Savino”.

La riqualificazione del palazzetto avrà ad oggetto il rifacimento della pavimentazione sportiva in parquet (circa 950 metri quadrati di superficie), dei servizi igienici e degli spogliatoi. I lavori si estenderanno anche alla verifica delle condizioni degli ancoraggi delle lastre di copertura

Fonte: Regione Toscana