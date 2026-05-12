Dehors, Ristoratori Toscana: "Bene proroga del Comune. Ora regole chiare e uguali per tutti"

"Bene la decisione del Comune di Firenze di prorogare i termini per la presentazione delle domande per i dehors al 31 agosto: era una scelta necessaria". A dirlo è Raffaele Madeo, presidente dei Ristoratori Toscana, dopo il via libera della giunta comunale allo slittamento della scadenza, inizialmente fissata al 30 aprile.

"Era oggettivamente impossibile rispettare i tempi – spiega Madeo –. I nostri tecnici ci hanno confermato che non ci sarebbero state le condizioni per gestire tutte le pratiche nei termini previsti. La proroga consente invece di lavorare con maggiore attenzione e di aprire un confronto più efficace con gli uffici, sia in centro che in periferia".

Un passaggio che, secondo l’associazione, sarà fondamentale anche per garantire equità tra le attività. "Adesso si apre una fase importante – prosegue Madeo –. L’obiettivo deve essere quello di tutelare sia le attività storiche sia quelle più recenti, ma soprattutto arrivare a regole chiare e uguali per tutti, per i più grandi e i più piccoli. Non possono esserci disparità tra interpretazioni diverse delle norme".

Il tema dei dehors resta però al centro del dibattito cittadino, anche alla luce delle richieste avanzate dai comitati dei residenti del centro storico, che nei giorni scorsi si sono riuniti in piazza Tasso tornando a chiedere una ztl h24 e una riduzione dei tavolini, in particolare nei casi in cui occupano posti auto o possono ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso.

"Comprendiamo le esigenze dei residenti – conclude Madeo – e siamo disponibili al confronto, ma è necessario trovare un punto di equilibrio. I dehors rappresentano una risorsa importante per l’economia cittadina e per la vivibilità stessa delle strade, se gestiti correttamente. Siamo i primi a voler garantire sicurezza e accessibilità, a partire dal passaggio dei mezzi di emergenza, ma serve evitare soluzioni drastiche come una ztl h24 o tagli indiscriminati, che rischierebbero di mettere in difficoltà molte imprese. Il dialogo con il Comune e con i cittadini è la strada giusta per arrivare a soluzioni condivise e sostenibili".

Fonte: Ristoratori Toscana

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