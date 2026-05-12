"Due romanzi, la guerra nella ex-Jugoslavia", l'incontro a Poggibonsi

Giovedì 14 maggio, alle ore 18 nel Palazzo Accabì di Poggibonsi, in programma "Quella guerra. Due romanzi, la guerra nella ex Jugoslavia, Sarajevo". Elvirà Mujčić e Gigi Riva presenteranno i loro romanzi, rispettivamente "La stagione che non c’era" (Guanda) e "C’era l’amore a Sarajevo" (Mondadori). Ingresso libero all'iniziativa, a cura di Associazione La Scintilla con il Patrocinio del Comune di Poggibonsi.
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