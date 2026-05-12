Ecodays 2026: Giagni, Danovaro e Fachinetti vincono Ecofor Libri

Sono Tommaso Giagni, Roberto Danovaro e Claudia Fachinetti sono i vincitori di Ecofor Libri, il concorso letterario organizzato da Ecofor Service Spa in collaborazione con la Biblioteca Gronchi di Pontedera e la Rete Bibliolandia nell’ambito del festival della sostenibilità Ecodays 2026, in corso fino al 17 Maggio a Pontedera, Cascina e Ponsacco.

L’obiettivo di Ecofor Libri è quello sostenere la pratica della lettura e favorire la diffusione della cultura ambientale. Per il terzo anno consecutivo sono stati così selezionati i lavori di scrittori italiani incentrati sull’ecologia e il rispetto dell’ambiente, affidandone la valutazione a una giuria popolare.

Tommaso Giagni è stato decretato vincitore della categoria narrativa per adulti con il romanzo “La fabbrica e i ciliegi”, edito da Ponte alle Grazie. Il protagonista del libro è Cesare, un uomo di 50 anni che, dopo la morte della madre, scopre una verità che fino a quel momento gli era stata taciuta: il padre non è morto di leucemia ma è stato fra le vittime della Sloi, una fabbrica chimica di Trento che, per decenni, avvelenò i suoi operai con il piombo tetraetile e infine fu chiusa nel 1978. Questa la motivazione del premio: La trama è forte, perché costruita intorno agli effetti nocivi di una fabbrica sulla salute dell’uomo, con tutte le conseguenze emotive e affettive del caso e con l’evidente necessità di comprendere che diventa anche ricerca di giustizia. La crisi ambientale determinata dalla fabbrica non è soltanto uno sfondo sul quale si intrecciano le vite dei protagonisti, ma un richiamo ai valori che sono sembrati incompatibili con il profitto dell’industria. Quando gli alberi smisero di fiorire lanciarono un allarme che all’epoca rimase ignorato: i ciliegi del titolo rappresentano il simbolo di una visione distorta della vita e del progresso.

Roberto Danovaro e Claudia Fachinetti sono invece i vincitori della categoria narrativa per ragazzi con “Operazioni abissi”, edito da Piemme. La protagonista è Azzurra, una bambina di 12 anni con una gigantesca passione per il mare. Quando un misterioso pesce degli abissi appare in superficie, capisce che qualcosa di strano sta accadendo negli oceani. Grazie alla guida del fratello Enrico, futuro biologo marino, Azzurra scoprirà un mondo incredibile fatto di avventure sottomarine, creature luminose e segreti nascosti nelle profondità delle acque. Questa la motivazione del premio: Operazione abissi è un bel libro, adatto a tutte le età, con una trama semplice ma molto interessante e coinvolgente, e personaggi in cui sembra naturale immedesimarsi. Lo stile è fluido e il linguaggio che utilizza è semplice e diretto, con un lessico facilmente comprensibile ma ricco e preciso nei riferimenti. Inoltre descrive bene, con alcune scene che rimangono impresse nella mente, l'impatto negativo dell'uomo sull'ambiente naturale, in particolare sul mare, e rende il tema dell'ecologia molto concreto. Speriamo che quest'opera contribuisca a richiamare tutti alla responsabilità e a promuovere azioni concrete per proteggere il mare e l'ambiente, in genere. In questo campo ognuno di noi può fare la differenza e questo è il messaggio positivo del libro.

I vincitori di Ecofor Libri 2026 riceveranno un premio del valore di 1.000 euro. Gli altri libri che hanno partecipato alla rassegna sono “L’Olivo bianco” di Carmine Abate (Aboca), “Il richiamo della montagna” di Matteo Righetto (Feltrinelli), “La grande rimozione” di Roberto Grossi (Coconino press) e “Le vertigini dello stambecco” di Ivan Villa (Lapis). Gli Ecodays proseguiranno fino a domenica 17 Maggio con molte altre iniziative, tutte a ingresso gratuito. Dopo il grande successo dai due spettacoli inseriti in cartellone, “La riunione” della Compagnia Terzo Tempo dell’Utel, andato in scena al Teatro Era di Pontedera e “La riunificazione delle due Coree” della compagnia dei Beati Pellegrini, andato in scena al Teatro Odeon di Ponsacco, ricordiamo che è visitabile per tutta la durata degli Ecodays la mostra “Persone che cambiano il mondo”, un percorso a cielo aperto allestito nel centro di Pontedera.

In calendario anche due Ecoincontri con il climatologo Luca Mercalli, in programma per il 14 Maggio alle 21.15 alla Città del Teatro di Cascina e poi il 15 Maggio, alle 9.30, al Teatro Era di Pontedera; le visite guidate agli impianti Ecofor e le premiazioni delle 22 classi degli istituti scolastici che quest’anno hanno preso parte al progetto Ecozoomer; le visite guidate agli impianti di Ecofor Service aperte ai cittadini (sabato 16 Maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17); due edizioni di Carboot, il mercatino di vendita e scambio di oggetti usati che si terrà a Pontedera, in via Madre Teresa di Calcutta, sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 9 alle 18.

Infine, sempre domenica 17 Maggio, alle 18.30, al Teatro Era di Pontedera, l’evento conclusivo: l’Ecoincontro con la meteorologa Serena Giacomin, direttrice scientifica dell’Italian Climate Network, e con Marco Cattaneo, direttore del National Geographic Italia.

ECODAYS 2026 - PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Mercoledi 13 maggio – Teatro Era PONTEDERA

ore 9:30 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

Giovedi 14 maggio – Città del Teatro CASCINA

ore 21:15 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Venerdi 15 maggio –Teatro Era PONTEDERA

ore 9.30 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Sabato 16 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione NON PIU’

SOLA

Domenica 17 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione

MISERICORDIA PONTEDERA

ore 18:30 – Teatro Era PONTEDERA

Ecoincontro con SERENA GIACOMIN Meteorologa Direttrice Scientifica Italian Climate Network

e MARCO CATTANEO direttore di National Geographic Italia

Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio

Ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate alle scuole

partecipanti al progetto ECOZOOMER

Sabato 16 maggio

ore 9:00 – 17:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini (ultimo

ingresso ore 15:30)

Domenica 17 maggio

ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini

Fonte: Ecofor - Ufficio Stampa

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