Tenta furto in centro poi colpisce poliziotti: arrestato a Empoli

Un 24enne è stato arrestato a Empoli nella serata di domenica 10 maggio. Il giovane, di origini bengalesi, si trova in carcere per tentata rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.

I fatti sono avvenuti in una profumeria di via del Giglio, in centro. Una poliziotta libera dal servizio è stata richiamata dai forti rumori all'interno del negozio e ha notato l'addetto alla sicurezza che bloccava il 24enne, mentre molti articoli erano sparsi sul pavimento.

Il giovane ha poi opposto resistenza agli agenti. Ha scalciato i poliziotti e cercato di divincolarsi, ferendo gli agenti, che hanno lesioni giudicate guaribili in due giorni.

Secondo quanto ricostruito, l’addetto alla sicurezza avrebbe notato il 24enne di origini bengalesi entrare e nascondere un profumo sotto i suoi abiti. Poi avrebbe tentato la fuga, arrivando alla colluttazione.

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