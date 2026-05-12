Empoli tra fumetti, fantasy e altro ancora: torna 'Ludicomix', ecco il programma

Una città in fermento. Tutto pronto per la ventunesima edizione della manifestazione “Ludicomix”. Due giorni fantastici (sabato 16 e domenica 17 maggio 2026) all’insegna del gioco a 360°, del videogioco, del fumetto, dell’illustrazione, del fantasy e molto altro.

La kermesse, organizzata dal Comune di Empoli insieme all’associazione di Promozione Sociale Ludicomix ETS, patrocinata da Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze e realizzata in collaborazione con Leggenda Festival, DesTEENazione, Scomodo Empoli e CAM, è diventata, nel tempo, un modello di lavoro che fa di Empoli un laboratorio vivo di partecipazione e innovazione culturale.

Ludicomix 2026 si svilupperà in più aree tematiche distribuite nel centro cittadino. Piazza Guido Guerra e il Palazzo delle Esposizioni accoglieranno mostre, stand, aree dedicate al fumetto, al gioco e al videogioco, oltre a tornei, attività e spazi espositivi. Il programma prevede anche aree dedicate al fantasy, al gioco di ruolo dal vivo, ai giochi da tavolo, ai laboratori e agli incontri con autori, illustratori, divulgatori e creator.

L’illustrazione, curata dal Collettivo Le Vanvere, vedrà allestite mostre diffuse nel centro cittadino e un percorso espositivo che unirà Ludicomix e Leggenda Festival sotto il tema comune delle 'Luci'.

Accanto a questo, l’area Edutainment&Social proporrà incontri e momenti di divulgazione scientifica e culturale, con la partecipazione di università ed esperti del mondo della comunicazione, della filosofia, della fisica e della geopolitica.

Spazio anche al Fantasy Park del parco Mariambini, che ospiterà associazioni, community, giochi di ruolo, cosplay, attività immersive e dimostrazioni, in un’area pensata per famiglie, giovani e appassionati.

Completano il quadro l’Artist Alley, gli stand commerciali, i laboratori per i più piccoli, i giochi da tavolo e i numerosi incontri con ospiti di rilievo, tra cui Thomas Astruc, creatore di Miraculous, insieme a fumettisti, illustratori e divulgatori.

E ancora. Al Cinema La Perla (via dei Neri, 15), portato a nuova vita dalle ragazze e dai ragazzi di Scomodo, a tenere ‘banco’, ci saranno eventi dedicati al gioco da tavolo diventando per due giorni una vera e propria area dell’evento, dove si potrà trovare una parte delle mostre delle Vanvere, area gioco con la Ludosteria e degli eventi dedicati al gioco da tavolo con ospiti di settore.

Mentre l’area di DesTEENazione situata nell’ex ospedale San Giuseppe, sarà il centro della parte formativa, con workshop a tema in collaborazione con importanti istituti formativi della Toscana, con un programma avanzato che spazia dai fumetti al videogame fino alla realizzazione di modelli 3D e materiale audio e video per i social.

Non poteva mancare Palazzo Leggenda dove saranno ospitate le mostre principali dedicate all’illustrazione a cura del Collettivo delle Vanvere, mostre che si protrarranno fino alla fine del Festival Leggenda, ad accesso libero.

Infine piazza Farinata degli Uberti sarà il cuore del grande evento musicale sinfonico che si svolgerà la sera di sabato 16 maggio con l’omaggio a John Williams realizzato con la collaborazione del CAM dalle 21.30.

Tutte le informazioni e il programma sono disponibili sul sito https://ludicomix.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa