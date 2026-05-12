Fucecchio, domani al mercato la manifestazione 'Dillo alla Lega'

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'Dillo alla Lega!'. È questo il titolo dell'iniziativa della Lega di Fucecchio che si svolgerà domani, 13 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13 presso presso il mercato settimanale. Durante l'iniziativa, la Lega locale distribuirà le copie del 'Manifesto per la Sicurezza' e parlerà ai cittadini di argomenti sull'Ordine Pubblico e la Sicurezza.

"Il titolo stesso della manifestazione conferma il rapporto continuativo sul territorio che la Sezione locale della Lega cerca con i cittadini", spiega il segretario Marco Cordone.

"Per noi al primo punto dei nostri programmi c'è sempre la Tutela dell'Ordine Pubblico e la Sicurezza dei cittadini perché non c'è Libertà senza Sicurezza - dichiara Cordone -. Domani saranno distribuite copie del nostro 'Manifesto per la Sicurezza' che al punto settimo prevede l'aumento degli organici della Polizia municipale e la realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri (nella palazzina Landini Marchiani?), come stiamo chiedendo da alcuni anni. Per noi Tolleranza Zero non è un mero slogan che poi rimane lì - conclude -, ma è la concretizzazione delle nostre proposte in materia di Sicurezza, riassunte nell'apposito Manifesto".

Fonte: Lega Toscana Salvini Premier Sezione Comunale Fucecchio-Cerreto Guidi

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